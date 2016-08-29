İtalya’daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 292’ye çıktı.

Sivil savunma kaynakları, başkent Roma’nın 140 kilometre doğusundaki Accumoli’de geçen Çarşamba sabaha karşı meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 292’ye yükseldiğini bildirdi.

Felakette ölü sayısı artarken, cenazelerin defin işlemleri için çalışmalar da sürdürülüyor. Hafta sonu Rieti’de yapılan devlet töreniyle 35 kişi defnedilirken, depremin en çok yıkıma ve dolayısıyla can kaybına yol açtığı Amatrice’de ölenler için yapılacak törenin yeri tartışma konusu oldu.

Hayatını kaybedenlerin yakınları Rieti’de tören yapılmasına tepki gösterirken, Başbakan Matteo Renzi de bu kişilere hak vererek, Twitter'de, “Olması gerektiği gibi cenaze kendi kasabanızda olmalı” diye yazınca cenaze töreninin yeri Rieti’den Amatrice’ye alındı. Yarınki cenaze törenine Başbakan Renzi de katılacak.

Başbakan Renzi, bölgede yeniden inşa sürecinin şeffaf şekilde yürütüleceğini ve işe okullardan başlayacaklarını da ifade etti.

Bu arada, Rieti Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturmada, binaların ucuza mal edilmek için az çimento kullanılmış olabileceği üzerinde durulduğu belirtildi. Savcılığın aynı zamanda, binaların güvenliği için ayrılan devlet kaynaklarının ne maksatla kullanıldığını da soruşturmak için ek dosya açmayı değerlendirdiği ifade edildi.

Zuckerberg 500 bin euroluk yardım

Öte yandan, bugün Roma’da Başbakan Renzi ve Vatikan’da Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus ile görüşen sosyal paylaşım sitesi Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, deprem nedeniyle başsağlığı diledi, "Facebook İtalya"nın İtalyan Kızıl Haçı’na 500 bin euroluk yardımda bulunacağını açıkladı.