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Kazakistan’a yılda 20 milyar dolar yabancı yatırım

Kazakistan’a son 10 yıl içinde her yıl 20 milyar dolar yabancı yatırımın yapıldığı bildirildi.
Kazakistan’a yılda 20 milyar dolar yabancı yatırım
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Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı Yatırım Komitesi Başkanı Ruslan Tasbergenov, Kazmedia binasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, son 10 yıldır ülkeye her yıl 20 milyar dolar yabancı yatırım yapıldığını belirtti.

Ülkede ayrıca, uygun yatırım koşullarının yaratılması yönünde çalışmaların sürdüğüne işaret eden Tasbergenov, yatırım kanunundaki yabancıların çıkarlarının korunmasına ilişkin normların girişimci kanununa eklendiğini ve bu normların yatırımcıların haklarını koruduğunu kaydetti.

İthalat ve yatırımlardan sorumlu, devlete ait Kaznex Invest Ajansı Müdürü Borisbiy Jangurazov da son 10 yılda Kazakistan’a toplam 226 milyar dolar yatırım yapıldığını belirterek, yatırımcı ülkeler listesinde 65 milyar dolarla Hollanda'nın birinci, 25 milyar dolarla ABD'nin ikinci ve 15 milyar dolarla İsviçre'nin üçüncü sırada yer aldığını aktardı.

Janguzarov, Türkiye’nin yanı sıra ABD, Fransa, İngiltere, Hollanda ve Çin’in büyük yatırımcı ülkeler olduğunu ve bu ülkelerin Kazakistan ekonomisine önemli katkı sağladığını sözlerine ekledi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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