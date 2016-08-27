Kırgızistan’ın bütçesi 2016 yılının ilk 7 ayında 200 milyon ABD doları açık verdi.

Kırgızistan Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, 2016 yılı bütçesinin ocak-temmuz döneminde, 71 milyar 60 milyon Kırgız som (1 milyar 49 milyon 84 bin dolar) geliri, 84 milyar 732 milyon 400 bin som (1 milyar 241 milyon 500 bin 366 dolar) da gideri olduğu belirtildi.

Böylece, bütçenin 13 milyar 671 milyon 800 bin som (200 milyon 319 bin 413 dolar) açık verdiği ifade edildi.

Açıklamada, hükümetin bütçe açığını dış ve iç kaynaklardan gelen kaynakla kapattığı kaydedildi.

2016 yılı bütçe yasasında açık, yılın tamamı için 22 milyar 453 milyon 800 bin som (345 milyon 442 bin 672 dolar) olarak öngörülmüştü.