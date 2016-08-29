Uluslararası Havalimanı'nın 4, 7 ve 8 numaralı terminalleri, silahla ateş edildiğine ilişkin ihbarların alınması üzerine boşaltıldı.

Los Angeles Times'ın haberine göre, Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda silah sesleri geldiğine ilişkin, ABD'nin ihbar ve ilkyardım numarası olan 911'e çok sayıda ihbar geldi.

Polise gelen ihbarların yanında bazı yolcuların da bulundukları terminallerden dışarıya kaçtıkları gözlendi.

Söz konusu üç terminalin yanında merkezi terminal bölgesinin de tüm girişlere kapatıldığını açıklayan havalimanı yetkilileri, havalimanına gelen trafik akışı durdurulduğunu ve polisin üç terminalde arama başlattığını söylediler.

Yetkililer havalimanında silahlı saldırı olduğu bilgisini henüz doğrulamadılar.