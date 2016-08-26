Yılın başından bu yana yükselen petrol fiyatları yaklaşık 3 yıldır resesyonla boğuşan Rusya için olumlu olsa da, ülke ekonomisindeki toparlanmaya yönelik sinyaller zayıf kalmaya devam ediyor.

Petrol fiyatlarının 2016'nın başından bu yana varil başına 30 dolardan 50 dolar bandına yükselmesiyle Rus rublesi de aynı dönemde dolar karşısında 80-83 aralığından 63-66 seviyelerine gerileyerek istikrarlı bir seyir yakaladı.

Rubledeki dalgalanmanın azalmasıyla Moskova Borsasının ruble cinsinden gösterge endeksi MICEX de geçen hafta 1977,19 puana gelerek tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Rusya Merkez Bankası da ülkedeki enflasyon oranlarında istikrarın arttığını, buna bağlı olarak tekrar ekonomik büyümeye geçilmesine dair işaretlerin tespit edildiğini belirterek, geçtiğimiz yılın temmuz ayından bu yana yüzde 11 seviyesinde olan politika faiz oranını haziran ayında yarım puanlık indirim ile yüzde 10,5’e düşürdü.

Ekonomik Kalkınma Bakanı Aleksey Ulyukaev'in Rusya GSYH'nin bu yılın sonuna kadar tekrar büyümeye geçeceğini belirtmesine karşın ülkenin GSYH’si bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,2 daraldı.

Ekonomideki "fırtına" devam ediyor

Rus Ekonomik Kalkınma Bakanlığı ve Rusya Merkez Bankası yetkilileri, ekonomideki düşüşün durduğuna dair görüş bildirseler de, ülkenin Maliye Bakanlığının bakış açısı daha temkinli. Rusya Maliye Bakan Birinci Yardımcısı Tatyana Nesterenko, bir süre önce yaptığı açıklamada, ülke ekonomisinin hala “fırtınanın merkezinde” olduğunu belirterek, önümüzdeki yıl ülke rezervlerinin bitme riski bulunduğunu, bu nedenle radikal adımların atılması gerektiğini söylemişti.

Geçen yıl GSYH’si yüzde 3,7 daralan Rusya’da, bir süre önce açıklanan veriler de bazı olumlu sinyallere rağmen resesyonun hala sona ermediğine işaret ediyor.

Ekonominin gidişatıyla ilgili en temel göstergelerden biri kabul edilen sanayi üretiminin Rusya’da bu yılın mart ayından bu yana sergilediği yükseliş temmuz ayında durdu ve yıllık bazda yüzde 0,3 düştü.

Ekonomi araştırma kuruluşu Markit Economics tarafından geçen haftalarda yayımlanan verilere göre de Rusya'da haziran ayında son 19 ayın en yüksek seviyesi olan 51,5 puana çıkan imalat sanayi verisi, temmuz ayında tekrar düşüşe geçerek 49,5 puana geriledi.

Rusya resmi istatistik kurumu Rosstat tarafından açıklanan verilere göre ise Rusya'da reel gelirler temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7, perakende ticaret hacmi ise bu yılın ocak-temmuz döneminde bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,6 düşerek 15,5 trilyon rubleye geriledi.

Ülkenin bütçe açığı bu yılın temmuz ayı itibarıyla 1,52 trilyon ruble olurken, bütçe açığının GSYH’ye oranı yüzde 3,3 seviyesinde gerçekleşti.

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, geçen günlerde yaptığı açıklamada, ülkelerindeki bütçe açığının GSYH’ye oranının bu yılın sonu itibarıyla beklentilerden kötü geleceğini ve yüzde 3’ü geçeceğini belirtmişti.

Medvedev, bu yılın ilk yarısında federal bütçe gelirlerinin ise yüzde 11 düştüğüne dikkati çekerek, “Bu nedenle 2016 için bütçe hacmini 1,5 trilyon ruble düşürme ihtimalimiz var.” ifadesini kullanmıştı.

Rusya'nın "1998 krizi" endişesi

Rusya Merkez Bankası, geçen hafta yaptığı değerlendirmede, ülkede borçların ödenememesi nedeniyle moratoryum ilan edilen 1998 ekonomik krizinin tekrar yaşanmasının “imkansız” olduğunu bildirdi.

Banka, ülkenin mevcut döviz rezervlerinin 1998'e göre çok daha fazla olması nedeniyle ekonominin o yıllara kıyasla daha dirençli olduğunu vurgularken, Maliye Bakanlığı da 1 Ağustos itibarıyla 2,56 trilyon rubleye düşen Rezerv Fonu ve 4,8 trilyon rubleye gerileyen Ulusal Refah Fonunun, gerekli önlemlerin alınmaması halinde önümüzdeki yıl biteceği uyarısında bulunuyor.

Rusya, önemli oranda düşen üretim, yüksek sabit döviz kuru ve büyük bütçe açığı gibi nedenlerle 1998 yılında ekonomik krize girmişti.