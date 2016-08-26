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Rusya'nın 'ticaret fazlası' yarı yarıya azaldı

Ülkede, ocak-temmuz dönemi ticaret fazlasının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 48 azalarak 52 milyar dolara gerilediği bildirildi.
Rusya'nın 'ticaret fazlası' yarı yarıya azaldı
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Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, ihracat-ithalat verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin toplam ihracatı bu yılın ocak-temmuz döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 27,3 azalarak 151,9 milyar dolara geriledi. 

2016 yılının ocak-temmuz döneminde toplam dış ticaret hacmi ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 20,8 azalarak 215,7 milyar dolara gerilerken, ülkenin toplam ithalatı da aynı dönemde geçen yıla kıyasla yüzde 8,4 düşerek 99,9 milyar dolara indi. 

Açıklamada, ticaret fazlasındaki düşüşün ana nedeni olarak 2015’te enerji fiyatlarında yaşanan düşüş gösterildi. 
              

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