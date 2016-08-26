Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, ihracat-ithalat verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin toplam ihracatı bu yılın ocak-temmuz döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 27,3 azalarak 151,9 milyar dolara geriledi.

2016 yılının ocak-temmuz döneminde toplam dış ticaret hacmi ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 20,8 azalarak 215,7 milyar dolara gerilerken, ülkenin toplam ithalatı da aynı dönemde geçen yıla kıyasla yüzde 8,4 düşerek 99,9 milyar dolara indi.

Açıklamada, ticaret fazlasındaki düşüşün ana nedeni olarak 2015’te enerji fiyatlarında yaşanan düşüş gösterildi.

