İsveç’in Västervik Belediyesi’ndeki sığınmacı kampındaki kavga ve kampta tahribat yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis bir sığınmacıyı silahla vurdu.

Polis, ayağından vurulan ve tedavi için hastaneye kaldırılan yaralıyı ve kavgaya karıştığı belirlenen bir kişiyi daha gözaltına aldı.

Dün gece saat 21.00 dolaylarında sığınmacı kampındaki olay yerine giden polisin uyarı ateşi açmak zorunda kaldığını belirten Västervik Polisi, gözaltına alınan sığınmacıların ne ile suçlandıklarını açıklamadı.

Sığınmacı kampı güvenlik şeridi ile çevrilirken, polis olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarına başladı.