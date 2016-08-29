Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi yakınındaki İran'a açılan Gürbulak Sınır Kapısı'nda 15 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu.

Doğubayazıt'a 35 kilometre uzaklıktaki Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden İran ve diğer ülkelere geçmek için bekleyen TIR'lar, 15 kilometre uzunluğunda kuyruk oluşturdu. Türkiye'nin farklı illerinden gelerek İran'a geçirilmek istenen TIR'lar, her iki taraftaki işlemlerinin gecikmeli yapılması sebebiyle kuyruğa takıldı. Hava sıcaklığının 30 dereceye kadar çıktığı bölgede kuyrukta bekleyen TIR şoförleri mağdur olduklarını anlattı. Günlerdir kuyrukta beklediklerini vurgulayan şoförler, buna bir çözüm bulunmasını istedi. Gümrük kapısına 15 kilometre uzaklıktaki Telçeker Köyü'ne kadar ulaşan TIR kuyruğunun uzamasına ve işlemlerin yavaşlamasına tepki gösteren şoförler, yetkililere seslenerek kuyruğun bir an önce eritilmesini istedi.