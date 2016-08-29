Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Uluslararası Schwechat Havalimanı’nda yaşanan teknik arızadan dolayı çok sayıda uçuşun iptal edilmesi kaosa neden oldu.

Havalimanından yapılan açıklamada, Avrupa hava kontrolü ile Avusturya hava kontrolü arasında uçuş bilgilerinin transferinde yaşanan teknik sorundan dolayı uçuşların iptal edildiği belirtildi. Sorunun ne zaman çözüleceğinin belirtilmediği açıklamada, yolcuların havalimanına gelmeden önce ilgili havayollarıyla iletişime geçmeleri tavsiye edildi.

Teknik problem nedeniyle çok sayıda uçuşun iptal edildiği havalimanında izdiham oluşurken, binlerce yolcu mağdur oldu.

Havalimanına sevdiklerini karşılamaya gelenler ise uzun kuyruklar oluşturdu. Uçuşlarının iptal olduğunu öğrenen çok sayıda yolcu ise trenlerle Viyana'ya geri döndü.

Viyana Havalimanı Basın Sözcüsü Hansel Hatzl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, problemin Avrupa ile Avusturya hava kontrolleri arasında olduğunu ve diğer bölgelerin etkilenmediğini bildirdi. Viyana’dan 32 uçuşun, Avrupa bölgesinden de 31 uçuşun iptal edildiğini söyleyen Hatzl, uçuşların iptal edilmesi nedeniyle tam olarak kaç yolcunun mağdur olduğunu bilmediklerini ifade etti.

Hatzl, ayrıca uçuşları iptal edilen ve bu yüzden Viyana havalimanında mahsur kalan yolcular için havalimanı içinde 500 kamp yatağı kurulduğunu bildirdi.

Problemin devam ettiğini belirten Hatzl, sorunun bir an evvel ortadan kalkmasını umduklarını aktardı.