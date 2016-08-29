29 Ağustos 2016 Pazartesi
Dünya E-GazeteOnline Abone Olun
''Mış' gibi kapitalizm olmaz'''Mış' gibi kapitalizm olmaz'
  • Altın
    125,534    0.03%
  • Euro
    3,3074    -0.12%
  • Dolar
    2,9440    0.25%
  • BIST
    77.120    0.43%

Viyana Havalimanında kaos

Avusturya’daki Schwechat Havalimanı’nda teknik arıza yaşanınca çok sayıda uçuşun iptal edilmesi sebebiyle kaos yaşandı.
Viyana Havalimanında kaos
» »

Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Uluslararası Schwechat Havalimanı’nda yaşanan teknik arızadan dolayı çok sayıda uçuşun iptal edilmesi kaosa neden oldu.

Havalimanından yapılan açıklamada, Avrupa hava kontrolü ile Avusturya hava kontrolü arasında uçuş bilgilerinin transferinde yaşanan teknik sorundan dolayı uçuşların iptal edildiği belirtildi. Sorunun ne zaman çözüleceğinin belirtilmediği açıklamada, yolcuların havalimanına gelmeden önce ilgili havayollarıyla iletişime geçmeleri tavsiye edildi.

Teknik problem nedeniyle çok sayıda uçuşun iptal edildiği havalimanında izdiham oluşurken, binlerce yolcu mağdur oldu.

Havalimanına sevdiklerini karşılamaya gelenler ise uzun kuyruklar oluşturdu. Uçuşlarının iptal olduğunu öğrenen çok sayıda yolcu ise trenlerle Viyana'ya geri döndü.

Viyana Havalimanı Basın Sözcüsü Hansel Hatzl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, problemin Avrupa ile Avusturya hava kontrolleri arasında olduğunu ve diğer bölgelerin etkilenmediğini bildirdi. Viyana’dan 32 uçuşun, Avrupa bölgesinden de 31 uçuşun iptal edildiğini söyleyen Hatzl, uçuşların iptal edilmesi nedeniyle tam olarak kaç yolcunun mağdur olduğunu bilmediklerini ifade etti.

Hatzl, ayrıca uçuşları iptal edilen ve bu yüzden Viyana havalimanında mahsur kalan yolcular için havalimanı içinde 500 kamp yatağı kurulduğunu bildirdi.

Problemin devam ettiğini belirten Hatzl, sorunun bir an evvel ortadan kalkmasını umduklarını aktardı.

Kaynak: Haber Kaynağı
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 'Darbeyi kınamamız doğru ve önemli'28 Ağustos 2016 Pazar 23:27
  • Abe'den 10 milyar dolarlık yardım sözü27 Ağustos 2016 Cumartesi 18:29
  • Kırgızistan’da 7 aylık açık 200 milyon dolar27 Ağustos 2016 Cumartesi 17:23
  • ABD'de 'Y kuşağı' Clinton'u destekliyor27 Ağustos 2016 Cumartesi 10:24
  • Bolivya'da 3 günlük yas27 Ağustos 2016 Cumartesi 09:01
  • Kazakistan’a yılda 20 milyar dolar yabancı yatırım26 Ağustos 2016 Cuma 19:37
  • ABD'de tüketici güveni geriledi26 Ağustos 2016 Cuma 17:27
  • ABD'de büyüme aşağı revize edildi, tüketici harcamaları yükseldi26 Ağustos 2016 Cuma 16:12
  • Rusya'nın 'ticaret fazlası' yarı yarıya azaldı26 Ağustos 2016 Cuma 15:04
  • Rus ekonomisinde 'zor günler' henüz geçmedi26 Ağustos 2016 Cuma 13:52

    • ÇOK OKUNANLAR

    SON DAKİKA HABERLER

    FOTO GALERİ

    12345678
    ÖZEL DOSYALAR

    VİDEO GALERİ

    12345678

    ÜYE İŞLEMLERİ

    Copyright 2012 DÜNYA OnlineBurada yer alan yazılı ve görsel içerik, izinsiz olarak,
    kısmen ya da tamamen kopyalanamaz başka yerde kullanılamaz.
    Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim
    BIST Çekince İbaresi BIST isim ve logosu "koruma marka belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri FOREKS tarafından sağlanmaktadır. Sayfamızdaki finansal veriler en az 15 dakika gecikmelidir.