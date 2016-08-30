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Yabancı şirketlerden İngiltere'de rekor yatırım

İngiltere'nin Uluslararası Ticaret Departmanı nisan ayına kadarki 12 aylık dönemde yabancı şirketlerin ülkede 2 bin 213 projeye yatırım yaptığını açıkladı
Yabancı şirketlerden İngiltere'de rekor yatırım
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İngiltere'de yabancı şirketlerin nisan ayına kadarki 12 aylık dönemde rekor sayıda projeye yatırım yaptığı açıklandı.

İngiltere’nin Uluslararası Ticaret Departmanından yapılan açıklamada nisan ayına kadarki 12 aylık dönemde yabancı şirketlerin ülkede 2 bin 213 projeye yatırım yaptığı belirtildi. Bir önceki dönemle kıyasla İngiltere’de yabancı şirketlerin yatırım yaptığı proje sayısının yüzde 11 arttığı ifade edildi. Bu projelerle 116 bin kişiye istihdam sağladığı bildirildi.

ABD merkezli şirketler İngiltere’de toplam 570 projeye yatırım yaparak ilk sırada yer alırken, Çinli şirketler 156, Hintli şirketler ise 140 projeyi finanse etti. 

Öte yandan 23 Haziran’da yapılan Avrupa Birliği (AB) referandumunun ardından yatırım planlarının rafa kalkmasından ya da iptal edilmesinden endişe ediliyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İngiliz Ticaret Bakanı Liam Fox, “Bu etkileyici sonuçlar Birleşik Krallığın iş yapmak için en uygun yer olduğunu göstermeye devam ediyor. Avrupa’nın bir numaralı yatırım destinasyonu pozisyonumuzu güçlendirmek için erişimimizi gelişmekte olan piyasalara genişlettik.” ifadesini kullandı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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