29 Ağustos 2016 Pazartesi
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'Fed'in faiz artırımı istihdama bağlı'

Goldman Sachs, Fed'in alacağı faiz kararına ilişkin, 'Cuma günü açıklanacak ağustos ayı tarım dışı istihdam verisinin iş gücü piyasasında iyileşmeye işaret etmesi durumunda FOMC eylül ayında faiz artırımı yapabilir' açıklamasını yaptı.
'Fed'in faiz artırımı istihdama bağlı'
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Uluslararası bankacılık ve finans devi Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırma kararının açıklanacak tarım dışı istihdam verisine bağlı olduğu bildirdi. 

Goldman Sachs raporunda, Fed Başkanı Janet Yellen'in cuma günü ABD ekonomisini değerlendirerek "faiz artırma zemininin son aylarda güçlendiğine inanıyorum" ifadesine işaret edilirken, Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) eylül ayı toplantısında faiz artırım kararı alma olasılığının yükseldiği belirtildi. 

Fed yetkililerinin geçen iki hafta boyunca ABD ekonomisindeki iyileşme ve yakın gelecekte faiz artırımına gidebilme hakkında sinyaller verdiğine dikkat çekilen raporda, faiz artırım kararının zamanlamasıyla ilgili bir yorum yapılmamasının nedeni olarak FOMC'nin istihdam verisini beklemesi gösterildi. 

Raporda, cuma günü açıklanacak ağustos ayı tarım dışı istihdam verisinin iş gücü piyasasında iyileşmeye işaret etmesi durumunda FOMC'nin eylül ayı toplantısında faiz artırımı yapabileceği vurgulanırken, "Gelecek ay faiz artırım kararı alınma olasılığı hakkındaki öngörümüzü yüzde 30'dan yüzde 40'a yükselttik" ifadesi kullanıldı. 

Fed'in eylülde faiz artırmaması durumunda aralık ayında FOMC'nin faiz kararı alma olasılığının da yüzde 40 olarak tahmin edildiğinin kaydedildiği raporda, merkez bankasının bu yıl en az bir kere faizleri yükseltme ihtimalinin de yüzde 75'ten yüzde 80'e revize edildiği bilgisi paylaşıldı. 

ABD’de tarım dışı istihdam temmuz ayında 255 binle piyasa beklentisi olan 180 binin üzerinde gelmiş, mayıs ayı verisi 11 binden 24 bine, haziran verisi de 287 binden 292 bine revize edilmişti. Böylece, Fed'in de yakından takip ettiği 3 aylık ortalama istihdam artışı temmuz itibarıyla 147 binden 190 bine yükselmişti. 

ABD Çalışma Bakanlığı ağustos ayı tarım dışı istihdam verisini cuma günü TSİ 15.30'da açıklayacak. FOMC'nin faiz artırım kararına yönelik toplantısı ise 20-21 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. 

 

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