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Fitch 15 Türk bankasının kredi notlarını düşürdü

Fitch 15 Türk bankasına yönelik not indiriminin, 15 Türk bankasının yerel para biriminden uzun vadeli kredi notlarını düşürdü.
Fitch 15 Türk bankasının kredi notlarını düşürdü
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 15 Türk bankasının yerel para biriminden uzun vadeli kredi notlarını birer kademe düşürdü.

Kuruluştan yapılan açıklamada, Türk bankalarına yönelik not indirim kararının, Türkiye'nin yerel para birimi cinsinden kredi notunun metodoloji değişikliği nedeniyle "BBB"den "BBB-"ye düşürülmesine bağlı olarak alındığı bildirildi.

Fitch Ratings; Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıfbank, Türkiye Kalkınma Bankası, Takasbank, Türkiye Sinai Kalkınma Bankası ve Türkiye İhracat Kredi Bankası'nın (Eximbank) yerli para biriminden uzun vadeli kredi notlarını "BBB"den "BBB-"ye çekti.

Ayrıca, yabancı sermayeli bankalardan Kuveyt Türk, Türkiye Finans, Burgan Bank, ING Bank, Finansbank, Alternatifbank, ICBC Türkiye ve Türk Ekonomi Bankasının yerli para biriminden uzun vadeli kredi notları "BBB+"dan "BBB"ye revize edildi.

Fitch Ratings, adı geçen bankaların yabancı para biriminden kredi notlarını değiştirmezken, kredi görünümlerini de "durağan" olarak belirledi.

Derecelendirme kuruluşu, 19 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Türkiye'nin "BBB-" ile "yatırım yapılabilir" seviyede bulunan kredi notunu teyit etmiş, not görünümünü ise "durağan"dan "negatif"e çevirmişti.

Fitch Ratings'in Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 23 ülkeye ilişkin metodoloji değişikliği ise 22 Temmuz'da duyurulmuştu.

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