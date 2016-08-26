Vazgeçmeyi ve vazgeçmemeyi öğreten küçük bir kitap: Dip

Fitch Ratings'in Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 23 ülkeye ilişkin metodoloji değişikliği ise 22 Temmuz'da duyurulmuştu.

Derecelendirme kuruluşu, 19 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Türkiye'nin "BBB-" ile "yatırım yapılabilir" seviyede bulunan kredi notunu teyit etmiş, not görünümünü ise "durağan"dan "negatif"e çevirmişti.

Fitch Ratings, adı geçen bankaların yabancı para biriminden kredi notlarını değiştirmezken, kredi görünümlerini de "durağan" olarak belirledi.

Ayrıca, yabancı sermayeli bankalardan Kuveyt Türk, Türkiye Finans, Burgan Bank, ING Bank, Finansbank, Alternatifbank, ICBC Türkiye ve Türk Ekonomi Bankasının yerli para biriminden uzun vadeli kredi notları "BBB+"dan "BBB"ye revize edildi.

Kuruluştan yapılan açıklamada, Türk bankalarına yönelik not indirim kararının, Türkiye'nin yerel para birimi cinsinden kredi notunun metodoloji değişikliği nedeniyle "BBB"den "BBB-"ye düşürülmesine bağlı olarak alındığı bildirildi.



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