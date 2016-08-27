Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İsveç, Tunus ve Azerbaycan'ın kredi notuyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Kuruluştan yapılan yazılı açıklamada, İsveç'in yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun "AAA" seviyesinde korunduğunu, görünümünün de "durağan" olduğu bildirildi.

Açıklamada, İsveç'in kişi başına düşen gelirinin yüksek olduğu belirtilerek, güçlü idari göstergelere ve ekonomi politikalarıyla ilgili mantıklı adımlara işaret edildi.

İsveç ekonomisinin geçen yıl yüzde 4 büyüyerek 2010'dan beri en hızlı büyüme oranını yakaladığı kaydedilen açıklamada, gayri safi yurtiçi hasılanın bu yıl yüzde 3, gelecek sene de yüzde 2,5 ve 2018'de yüzde 2,4 artmasının beklendiği vurgulandı.

Tunus'un yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun da "BB-" seviyesinde korunduğu, görünümünün de "negatif" olduğu ifade edilen açıklamada, ülkenin kamu ve dış borcunun arttığı ve güvenlik nedenleri dolayısıyla ekonomik büyümenin zayıf kaldığı görüşlerine yer verildi.

Güçlü uluslararası desteğin Tunus'a döviz likiditesi sağladığı aktarılan açıklamada, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 1,2, 2018'de de yüzde 2,3 büyümesinin öngörüldüğü bildirildi.

Fitch Ratings, Azerbaycan'ın yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun da "BB+" seviyesinde korunduğunu, görünümünün de "negatif" olduğunu duyurdu.

Açıklamada, geçmiş yıllarda petrol ihracından elde edilen yüksek gelirlerin ülkenin dış dengesini güçlü ve kamu borcunu düşük tuttuğuna işaret edildi.

Ekonominin petrol gelirlerine yüksek derecede bağımlı olduğu vurgulanan açıklamada, düşük petrol fiyatlarının ülke ekonomisini olumsuz etkilediği kaydedildi.