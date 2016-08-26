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UNICEF'ten Halep'teki çocuklar için çağrı

UNICEF İcra Direktörü Lake, Halep'in doğusunda 100 binden fazla çocuk temmuzdan beri mahsur durumda olduğunu belirterek, "Can kaybının önlenmesi için çatışmalara insani yardım arası verilmesine çok acil ihtiyaç var" dedi.
UNICEF'ten Halep'teki çocuklar için çağrı
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Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Anthony Lake, Suriye'nin Halep kentinin doğusunda 100 binden fazla çocuğun temmuzdan beri mahsur kaldığını belirterek, insani yardım ulaştırılması için çatışmalara ara verilmesi çağrısı yaptı.

UNICEF'ten yapılan açıklamaya göre Lake, Suriye ve özellikle Halep'teki çocukların büyük tehlike ve korku altında yaşadıklarını belirtti.

Her dakika ve saniyenin bu çocuklara yardım için önemli olduğunu kaydeden Lake, UNICEF'in çocuklara acil gıda, ilaç ve aşı ulaştırmak için hazır olduğunu bildirdi.

Lake, "Halep'in doğusunda 100 binden fazla çocuk temmuzdan beri mahsur durumda. Kentin batısında 35 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Halep'teki çocuklar daha fazla korku ve endişe içinde yaşamamalılar. Ancak kalıcı ateşkes sağlanana kadar can kaybının önlenmesi için çatışmalara insani yardım arası verilmesine çok acil ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Suriye'de siyasi süreci tekrar başlatmak ve insani yardım arası verilmesi için bugün Cenevre'de Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir araya geliyor.

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