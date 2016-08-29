Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,3 düşüşle 342,62 puan oldu.
Euro/dolar paritesi saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,10 değer kaybıyla 1,1186 seviyesinden işlem görüyor.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,69 azalışla 10.514,94 puana, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,53 değer kaybederek 16.755,40 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,56 azalarak 4.417,11 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,51 düşerek 8.615,50 puana geriledi.
Bugün İngiltere borsasında resmi tatil nedeniyle işlem yapılmıyor.
Analistler, bugün Avrupa'da veri gündeminin zayıf olduğunu belirtiyor.