Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,15 düşüşle 343,20 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,41 düşüşle 10.544,44 puana, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,12 azalışla 16.655,22 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,50 düşerek 8.616,40 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,40’lık kayıpla 4.424,25 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,31 artarak 6.838,05 puana yükseldi.
Euro/dolar paritesi ise saat 19.35 itibarıyla yüzde 0,20’lik düşüşle 1,1173 seviyelerinden işlem görüyor.?