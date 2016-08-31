Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,35 düşüşle 343,53 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,61 düşüşle 10.592,69 puana, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,58 azalışla 6.781,51 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,36 düşerek 8.716,80 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,43’lük kayıpla 4.438,22 puana geriledi.
İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 0,31 artarak 16.943,38 puana yükseldi.
Euro/dolar paritesi ise saat 19.35 itibarıyla yüzde 0,17’lik artışla 1,1160 seviyelerinden işlem görüyor.?