New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Boston Şubesi Başkanı Eric Rosengren'in açıklamalarıyla güne satış ağırlıklı başladı.

New York borsasının bugünkü açılışında, Dow Jones Sanayi Endeksi 30,07 puan (yüzde 0,16) azalışla 18.424,23 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi de 3,86 puan (yüzde 0,18) düşüşle 2.172,26 puandan başladı. Nasdaq Teknoloji Endeksi de 9,74 puan (yüzde 0,19) değer kaybıyla 5.213,25 puan oldu.

Fed Boston Şubesi Başkanı Rosengren, borsanın açıldığı saatten önce yaptığı açıklamada, Fed'in hedefleri olan fiyat istikrarıyla tam ve sürdürülebilir istihdamın yakında elde edileceğinin mümkün olduğunu vurgulayarak, faiz oranlarını uzun süre düşük tutmanın risklerden bağımsız olmadığını kaydetti.

Analistler, Fed Başkanı Janet Yellen ve Başkan Yardımcısı Stanley Fischer'dan sonra Rosengren'in yorumlarının da Fed'in bu yıl faiz artıracağına işaret ettiğini ve bunun borsada yatırımcıları satış ağırlıklı pozisyon almaya yönelttiğini bildirdi.