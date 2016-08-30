New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcı Stanley Fischer'ın açıklamaları ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle günü kayıpla tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 48,56 puan (yüzde 0,26) azalışla 18.454,43 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi de 4,25 puan (yüzde 0,19) düşüşle 2.176,13 puana geriledi. Nasdaq Teknoloji Endeksi de 9,34 puan (yüzde 0,18) değer kaybederek 5.222,99 puandan kapandı.

Fed Başkan Yardımcısı Fischer, borsanın açılmasından önce ABD'nin Bloomberg Television kanalına verdiği demeçte, Fed'in bu sene kaç kere faiz artırabileceği hakkındaki bir soru üzerine "Merkez Bankasının işi hiçbir zaman bitmez. (Faiz kararında) Bir kere yeter denilemeyeceğini düşünüyorum. (Faiz artırımının) Hızına karar verebiliriz ancak hıza gelen veriler bazında karar vereceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Analistler, Fischer'ın yorumlarının ardından yatırımcıların, Fed'in bu sene birden fazla faiz artırabileceği ihtimali üzerine endişelerinin artarak borsada satış ağırlıklı pozisyon aldıklarına işaret ederken; Fed'in faiz artırma olasılığının güçlenmesinin ABD dolarında yükselişe neden olduğunu, bunun da petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı kurduğunu belirtti.

Borsanın kapandığı saatte, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı yüzde 1,3 azalışla 48,82 dolardan, ABD'de Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,2 düşüşle 46,31 dolardan işlem gördü.

Piyasalar ve yatırımcılar, yarın, ABD'nin haftalık ham petrol ve benzin stoklarındaki değişim verilerini ve Fed Boston Şubesi Başkanı Eric Rosengren'in faiz artışı kararıyla ilgili görüşlerini yakından takip edecek.