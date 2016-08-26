New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'in konuşmasının piyasalarda yarattığı olumsuz etkinin teknoloji hisselerindeki artışla dengelenmesinin ardından haftanın son işlem gününü karışık tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 53,01 puan (yüzde 0,29) düşüşle 18.395,40 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi de 3,43 puan (yüzde 0,16) azalışla 2.169,04 puana geriledi. Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 6,71 puan (yüzde 0,13) değer kazanarak 5.218,92 puan oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen, bugün yaptığı açıklamada, ABD ekonomisinin tam istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine yaklaşmakta olduğunu vurgulayarak, "Açıkçası, ben iş gücü piyasasında devam eden güçlü performans ile enflasyon ve ekonomik faaliyetlerin görünümünü ışığında faiz artırma zemininin son aylarda güçlendiğine inanıyorum" dedi.

Yellen'in açıklamalarından sonra New York borsasında pozitif seyir devam etse de, Fed'in gelecek ay faiz artırımı yapabileceğinin yarattığı endişe nedeniyle Dow Jones ve S&P 500 Endeksleri düşüşe geçti.

Öte yandan, ABD'li teknoloji firmalarının hisselerinde görülen artışla Nasdaq Teknoloji Endeksi günü kazançla tamamladı.

Amerikalı e-ticaret devi Amazon'un hisse başına değeri yüzde 1,3 değer kazanırken, bilgisayar firması Seagate'in hisseleri yüzde 4 artış kaydetti.