New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcı Stanley Fischer'ın açıklamalarının petrol fiyatlarındaki artışla dengelenmesiyle güne yatay seyirle başladı.

Açılışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 3,70 puan (yüzde 0,02) artışla 18.506,69 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi de 0,65 puan (yüzde 0,03) yükselişle 2.181,03 puandan yatay açıldı. Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 1,48 puan (yüzde 0,03) değer kazanarak 5.230,85 puana ulaşarak yatay seviyeden güne başladı.

Fed Başkan Yardımcısı Fischer, borsanın açılmasından önce ABD'nin Bloomberg Television kanalına verdiği demeçte, Fed'in bu sene kaç kere faiz artırabileceği hakkındaki bir soru üzerine "Merkez Bankasının işi hiçbir zaman bitmez. (Faiz kararında) Bir kere yeter denilemeyeceğini düşünüyorum. (Faiz artırımının) Hızına karar verebiliriz ancak hıza gelen veriler bazında karar vereceğiz." ifadesini kullandı.

Analistler, Fischer'ın yorumlarının ardından yatırımcıların, Fed'in bu sene birden fazla faiz artırabileceği ihtimali üzerine endişelerinin artarak borsada satış ağırlıklı pozisyon aldıklarına işaret ederken, petrol fiyatlarının bugün yükselişe geçmesiyle borsadaki kayıpların hafiflediğini ve güne yatay seviyeden başlandığını belirtti.

Borsanın açıldığı saatte, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 artışla 49,64 dolardan, ABD'de Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 yükselişle 47,32 dolardan işlem gördü.

Piyasalar ve yatırımcılar, yarın, Fed Boston Şubesi Başkanı Eric Rosengren'in faiz artışı kararıyla ilgili görüşlerini yakından takip edecek.