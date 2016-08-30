30 Ağustos 2016 Salı
Dünya E-GazeteOnline Abone Olun
30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun!30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun!
  • Altın
    125,579    0.02%
  • Euro
    3,3031    0.05%
  • Dolar
    2,9628    0.29%
  • BIST
    76.119    -1.30%

New York borsası yatay açıldı

» »
New York borsası yatay açıldı
New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcı Stanley Fischer'ın açıklamalarının petrol fiyatlarındaki artışla dengelenmesiyle güne yatay seyirle başladı.

Açılışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 3,70 puan (yüzde 0,02) artışla 18.506,69 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi de 0,65 puan (yüzde 0,03) yükselişle 2.181,03 puandan yatay açıldı. Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 1,48 puan (yüzde 0,03) değer kazanarak 5.230,85 puana ulaşarak yatay seviyeden güne başladı. 

Fed Başkan Yardımcısı Fischer, borsanın açılmasından önce ABD'nin Bloomberg Television kanalına verdiği demeçte, Fed'in bu sene kaç kere faiz artırabileceği hakkındaki bir soru üzerine "Merkez Bankasının işi hiçbir zaman bitmez. (Faiz kararında) Bir kere yeter denilemeyeceğini düşünüyorum. (Faiz artırımının) Hızına karar verebiliriz ancak hıza gelen veriler bazında karar vereceğiz." ifadesini kullandı. 

Analistler, Fischer'ın yorumlarının ardından yatırımcıların, Fed'in bu sene birden fazla faiz artırabileceği ihtimali üzerine endişelerinin artarak borsada satış ağırlıklı pozisyon aldıklarına işaret ederken, petrol fiyatlarının bugün yükselişe geçmesiyle borsadaki kayıpların hafiflediğini ve güne yatay seviyeden başlandığını belirtti. 

Borsanın açıldığı saatte, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 artışla 49,64 dolardan, ABD'de Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 yükselişle 47,32 dolardan işlem gördü.

Piyasalar ve yatırımcılar, yarın, Fed Boston Şubesi Başkanı Eric Rosengren'in faiz artışı kararıyla ilgili görüşlerini yakından takip edecek. 

Kaynak: Haber Kaynağı
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Avrupa borsaları yükselişle kapandı26 Ağustos 2016 Cuma 19:50
  • New York borsası yükselişle açıldı26 Ağustos 2016 Cuma 16:47
  • Avrupa borsaları 'Yellen' öncesi negatifte26 Ağustos 2016 Cuma 11:05
  • New York borsası düşüşle kapandı25 Ağustos 2016 Perşembe 23:24
  • Avrupa borsaları düşüşle kapandı25 Ağustos 2016 Perşembe 19:44
  • New York borsası düşüşle açıldı25 Ağustos 2016 Perşembe 17:02
  • Avrupa borsaları düşüşle açıldı25 Ağustos 2016 Perşembe 10:34
  • New York borsası düşüşle kapandı24 Ağustos 2016 Çarşamba 23:30
  • New York borsası düşüşle açıldı24 Ağustos 2016 Çarşamba 16:41
  • Avrupa borsaları negatifte24 Ağustos 2016 Çarşamba 10:41

    • ÇOK OKUNANLAR

    SON DAKİKA HABERLER

    FOTO GALERİ

    12345678
    ÖZEL DOSYALAR

    VİDEO GALERİ

    12345678

    ÜYE İŞLEMLERİ

    Copyright 2012 DÜNYA OnlineBurada yer alan yazılı ve görsel içerik, izinsiz olarak,
    kısmen ya da tamamen kopyalanamaz başka yerde kullanılamaz.
    Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim
    BIST Çekince İbaresi BIST isim ve logosu "koruma marka belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri FOREKS tarafından sağlanmaktadır. Sayfamızdaki finansal veriler en az 15 dakika gecikmelidir.