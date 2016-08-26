Açılışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 86,15 puan (yüzde 0,47) artışla 18.534,56 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi de 9,79 puan (yüzde 0,45) yükselişle 2.182,26 puana ulaştı. Nasdaq Teknoloji Endeksi de 22,90 puan (yüzde 0,44) değer kazanarak 5.235,10 puan oldu.
Piyasalar ve yatırımcılar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın bugün Jackson Hole toplantısında yapacağı konuşmaya odaklandı.
Analistler, Yellen'in faiz artırımıyla ilgili olumlu sinyal vermesi durumunda borsada düşüş olabileceğine dikkati çekiyor.