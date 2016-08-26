26 Ağustos 2016 Cuma
Dünya E-GazeteOnline Abone Olun
Kayseri kırsalına ‘kentle uyumlu’ kalkınma modeliKayseri kırsalına ‘kentle uyumlu’ kalkınma modeli
  • Altın
    125,880    0.91%
  • Euro
    3,3134    0.06%
  • Dolar
    2,9296    -0.24%
  • BIST
    76.937    0.19%

New York borsası yükselişle açıldı

» »
New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'in konuşması öncesinde güne alış ağırlıklı başladı.

Açılışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 86,15 puan (yüzde 0,47) artışla 18.534,56 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi de 9,79 puan (yüzde 0,45) yükselişle 2.182,26 puana ulaştı. Nasdaq Teknoloji Endeksi de 22,90 puan (yüzde 0,44) değer kazanarak 5.235,10 puan oldu.

Piyasalar ve yatırımcılar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın bugün Jackson Hole toplantısında yapacağı konuşmaya odaklandı. 

Analistler, Yellen'in faiz artırımıyla ilgili olumlu sinyal vermesi durumunda borsada düşüş olabileceğine dikkati çekiyor. 

Kaynak: Haber Kaynağı
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • New York borsası düşüşle kapandı24 Ağustos 2016 Çarşamba 23:30
  • New York borsası düşüşle açıldı24 Ağustos 2016 Çarşamba 16:41
  • Avrupa borsaları negatifte24 Ağustos 2016 Çarşamba 10:41
  • New York borsası yükselişle kapandı23 Ağustos 2016 Salı 23:42
  • Avrupa borsaları yükselişle kapandı23 Ağustos 2016 Salı 20:02
  • New York borsası yükselişle açıldı23 Ağustos 2016 Salı 16:53
  • New York borsası 'karışık' kapandı22 Ağustos 2016 Pazartesi 23:51
  • Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı22 Ağustos 2016 Pazartesi 19:58
  • New York borsası düşüşle açıldı22 Ağustos 2016 Pazartesi 16:52
  • Avrupa borsaları yükselişle açıldı22 Ağustos 2016 Pazartesi 10:50

    • ÇOK OKUNANLAR

    SON DAKİKA HABERLER

    FOTO GALERİ

    12345678
    ÖZEL DOSYALAR

    VİDEO GALERİ

    12345678

    ÜYE İŞLEMLERİ

    Copyright 2012 DÜNYA OnlineBurada yer alan yazılı ve görsel içerik, izinsiz olarak,
    kısmen ya da tamamen kopyalanamaz başka yerde kullanılamaz.
    Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim
    BIST Çekince İbaresi BIST isim ve logosu "koruma marka belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri FOREKS tarafından sağlanmaktadır. Sayfamızdaki finansal veriler en az 15 dakika gecikmelidir.