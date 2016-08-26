Vazgeçmeyi ve vazgeçmemeyi öğreten küçük bir kitap: Dip

Açılışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 86,15 puan (yüzde 0,47) artışla 18.534,56 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi de 9,79 puan (yüzde 0,45) yükselişle 2.182,26 puana ulaştı. Nasdaq Teknoloji Endeksi de 22,90 puan (yüzde 0,44) değer kazanarak 5.235,10 puan oldu.



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