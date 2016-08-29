New York borsası, ABD'de makroekonomik veilerin olumlu gelmesiyle haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı başladı.

Açılışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 37,19 puan (yüzde 0,20) artışla 18.432,59 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi de 2,63 puan (yüzde 0,12) yükselişle 2.171,67 puana ulaştı. Nasdaq Teknoloji Endeksi de 5,44 puan (yüzde 0,10) değer kazanarak 5.224,36 puan oldu.

ABD Ticaret Bakanlığının bugün açıklanan verilerine göre, kişisel harcamalar temmuzda beklenti paralelinde yüzde 0,3 artarak yükselişini dördüncü aya taşıdı. Aynı dönemde, kişisel gelirler yüzde 0,4 yükselerek tüketici harcamalarını desteklemeye devam etti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) tercih ettiği enflasyon göstergesi olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi temmuzda beklendiği gibi aylık bazda değişmedi, yıllık bazda ise yüzde 0,8 arttı.

Fed Başkanı Janet Yellen ve Başkan Yardımcısı Stanley Fischer'ın faiz artırımına yönelik olumlu sinyallerinden sonra cuma günü borsa karışık kapanmıştı.