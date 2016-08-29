Vazgeçmeyi ve vazgeçmemeyi öğreten küçük bir kitap: Dip

Analistler, Fed Başkanı Janet Yellen ve Başkan Yardımcısı Stanley Fischer'ın geçen cuma faiz artırımına yönelik olumlu sinyal vermesinin ardından borsadaki toparlanmanın hızlı olduğunu belirtiyor.

Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 107,59 puan (yüzde 0,58) artışla 18.502,99 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi de 11,34 puan (yüzde 0,52) yükselişle 2.180,38 puana ulaştı. Nasdaq Teknoloji Endeksi de 13,41 puan (yüzde 0,26) değer kazanarak 5.232,33 puan oldu.



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