Avrupa Komisyonu, Apple'ın Avrupa'daki satışlarından ödemesi gerekenden vergi miktarından çok daha azını ödediğine hükmetti. Komisyon, şirketin Avrupa merkezinin bulunduğu İrlanda'da, Apple'dan geçmişe dönük tahsil edilmesi gereken vergi miktarının ise 13 milyar euro olduğunu açıkladı. Apple, temyize gideceğini açıkladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Komisyon, üç yıldır devam eden soruşturması sonunda Amerikalı teknoloji devinin İrlanda hükümetinden aldığı vergi teşviklerinin yasadışı olduğu sonucuna vardı.

AB Komisyonu yetkilisi Margrethe Vestager, üye ülkelerin 'seçtikleri şirketlere' vergi ayrıcalıkları sağlayamayacaklarını, bunun AB mevzuatına aykırı olduğunu söyledi.

Vesgater, ''Komisyon'un soruşturması İrlanda'nın Apple'a yasadışı vergi kolaylıkları sağladığını, böylece diğer şirketlerin ödediklerinden çok daha az vergi ödemesinin önünü açtığını ortaya koydu'' dedi.

Karar temyiz edilecek

İrlanda Maliye Bakanı Michael Noonan, karar konusunda komisyonla tamamen farklı görüşte olduğunu söyledi.

İrlandalı yetkili, ''Bu karar beni temyiz başvurusu yapmaktan başka bir seçenekle karşı karşıya bırakmıyor. Hükümetten temyiz için yetki isteyeceğim. Bu vergi sistemimizin bütünlüğünü korumak için önemli'' dedi.

Apple da, şirketin faaliyet gösterdiği her ülkede yasalara uygun şekilde vergi yükümlülüklerini yerine getirdiğini vurguladı ve kararı temyiz edeceğini açıkladı.

Şirket açıklamasında, ''Komisyon'un incelediği dosya Apple'ın ödediği vergi miktarından çok vergi tahsilatını hangi hükümetin yapacağıyla ilgili. Bu kararın, yatırım ve istihdam yaratılması konusunda Avrupa genelinde zarar verici bir etkisi olacak'' ifadesine yer verildi.