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Apple'dan vergi borcu kararına tepki

Apple CEO'su Cook AB'nin şirkete 3 milyar euro geriye dönük vergi borcu çıkarma kararını haklı bulmadığını açıkladı.
Apple'dan vergi borcu kararına tepki
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Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, Avrupa Birliği'nin (AB), İrlanda'daki faaliyetlerinden dolayı şirkete 13 milyar euro (14,5 milyar ABD dolar) geriye dönük vergi borcu çıkarma kararını haklı bulmadığını bildirdi. 

Cook, yaptığı yazılı açıklamada, AB'nin söz konusu kararını "benzeri görülmemiş" olarak nitelendirdi. 

Apple'ın, İrlanda'daki vergi yasalarının yürütülmesinden sorumlu kamu kuruluşlarından vergi ödeme ve vergi kanunu konularında danışmanlık aldığını belirten Cook, "Apple söz konusu kanunları takip ediyor ve borcu olduğu vergilerin tümünü ödüyor." ifadesini kullandı. Cook, şunları kaydetti:

"AB'nin geriye dönük vergi borcumuzun olduğunu iddia etmesinin hiçbir yasal dayanağı yok. (İrlandalı kuruluşlardan) Hiçbir özel anlaşma talep etmedik ve almadık. Ancak, şimdi, ödediğimiz vergilerin dışında başka borcumuzun olmadığını belirten bir hükümete vergi ödemeyle karşı karşıyayız. AB Komisyonu, İrlanda'daki vergi kanunlarını kendi görüşleriyle değiştirmeye çalışıyor. Bu durum, ayrıca, AB üyesi ülkelerin kendi vergi düzenlemeleri üzerindeki egemenliğe de yıkıcı bir etki yaratır."

Hem İrlanda'nın hem de Apple ın, AB Komisyonu'nun bu kararına itiraz etmeyi planladığını belirten Cook, kararın geri çevrileceğinden emin olduğunu ifade etti.

Apple'ın, İrlanda'nın Cork şehrinde 1980'den beri faaliyet gösterdiğini hatırlatan Cook, şirketin İrlanda'da 6 bin, Avrupa'da da yaklaşık 1,5 milyon kişiye iş imkanı sağladığına işaret etti. 

AB Komisyonu, Apple'ın İrlanda'da kurduğu şirketlerin vergilendirilmesine ilişkin 3 yıl süren soruşturmasının tamamlandığını bugün duyurmuş, AB Komisyonu Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager de "AB kamu destekleme kuralları AB piyasalarındaki her şirkete uygulanır. Kamu destek kuralları vergilendirmede de şirketlerin eşit rekabetini sağlar." ifadesini kullanmıştı. 

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