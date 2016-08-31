Avrupa Birliği (AB) Apple'a İrlanda'daki faaliyetlerinden dolayı 13 milyar euro geriye dönük vergi borcu çıkarmasının ardından uluslararası şirketlerin ülkeden çıkmasından endişe eden İrlanda Maliye Bakanı Michael Noonan, İrlanda Hükümetinin kararı temyize götüreceğini söyledi.

İngiliz yayın kurumu BBC’nin haberine göre İrlanda kabinesi bugün AB’nin Apple’ın geriye dönük vergi borcu olduğu yönündeki kararını değerlendirmek için toplandı.

Toplantının ardından basına değerlendirmede bulunan İrlanda Maliye Bakanı Michael Noonan AB’nin kararını temyize götüreceklerini söyledi.

Karara sert tepki gösteren Noonan, “İrlanda Apple için lehte vergi uygulamasında bulunmadı. İrlanda Hükümeti vergi mükellefleri ile anlaşma yapmaz.” yorumunu yaptı.

CNBC kanalına da değerlendirmelerde bulunan Noonan, “Geçmişte yapılanların meşru olduğunu savunuyoruz. AB Komisyonunun bağımsız ülkelerin uygulamalarına karıştığını düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

İrlanda’nın uluslararası teknoloji şirketleri için cazibesini kaybetmesinden çekinen Noonan, “İrlanda’nın halen son derece çekici ve uzun vadeli kapsamlı yatırımlar açısından istikrarlı bir yer olduğu mesajını vermemiz son derece önemli.” dedi.

Nobel ödüllü economist Joseph E. Stiglitz ise İrlanda’nın AB’nin kararını temyize götürmemesi gerektiğini belirterek, “Ülkenizde istihdamı diğer ülkelerin gelirlerinden çalarak sağlıyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

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Öte yandan 23 Haziran’da düzenlenen referandumla AB’den ayrılma kararı alan İngiltere, Apple için geriye dönük verilen vergi borcu kararından yararlanmak istiyor.

İngiliz The Daily Telegraph gazetesine göre İngiltere AB Komisyonunun kararının ardından Apple’a “cazip vergi avantajları” sunmayı planlıyor.

Benzer bir adım da dün Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’ten gelmişti. Şimşek resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Avrupa Birliğinin bürokrasisi ile uğraşmadan daha cömert vergi teşvikleri sağlamaktan mutluluk duyarız." ifadesini kullanmıştı.

Dün AB Komisyonu Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager, "AB Komisyonu Apple’ın İrlanda’da faydalandığı vergi uygulamalarının yasa dışı olduğu kararını verdi. Apple’a İrlanda’da yirmi yıldan fazladır uygulanan vergi avantajı şirketin yükünü hafifletti ama bu düşük vergilerden faydalanma yasa dışı bulundu. Apple,13 milyar euroyu faiziyle birlikte geri ödemeli." ifadelerini kullanmıştı.

Apple İrlanda’nın Cork şehrindeki yönetim merkezinde yaklaşık 5 bin kişiyi istihdam ederken, 1980 yılından beri yaklaşık yüzde 0,5 ila yüzde 1 arasında vergi ödüyor.

İrlanda’nın kurumsal vergi oranı ise yüzde 12,5 seviyesinde.

Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook dün konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, AB'nin söz konusu kararını "benzeri görülmemiş" olarak nitelendirmişti.

Apple'ın, İrlanda'daki vergi yasalarının yürütülmesinden sorumlu kamu kuruluşlarından vergi ödeme ve vergi kanunu konularında danışmanlık aldığını belirten Cook, "Apple söz konusu kanunları takip ediyor ve borcu olduğu vergilerin tümünü ödüyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.