Suudi Arabistan'ın devlet petrol şirketi Saudi Aramco'nun Arama ve Üretim Kıdemli Başkan Yardımcısı Muhammed Al-Kahtani, petrol üretiminin dondurulması beklentilerine ilişkin, "Üretime devam ediyoruz. Çünkü yurt içi talep de dahil olmak üzere müşterilerimizin talebini karşılıyoruz." dedi.

Norveç'in Stavanger şehrinde düzenlenen ONS 2016 Uluslararası Enerji Konferansı'nda konuşan Kahtani, petrol piyasasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Kahtani, yeni geliştirdikleri hızlandırılmış dönüşüm programı sayesinde gelecekte günlük petrol rafine kapasitesini küresel olarak 8 ila 10 milyon varile çıkarmayı planladıklarını kaydetti.

Petrolün ileriki yıllarda enerji dünyasının en önemli dişlisi olmaya devam edeceğini vurgulayan Kahtani, "Biz de bu konuda talepleri karşılıyoruz ve bunun yanı sıra uluslararası piyasaya da rahatlıkla ihracat gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Kahtani, Saudi Aramco'nun mevcut ana hedefinin Asya ülkeleri olduğuna dikkati çekerek, Çin, Malezya, Hindistan ve Endonezya ile görüşmelerin devam ettiğini vurguladı.

Küresel piyasada petrol fiyatı 45-50 dolar arasında değişiyor.

OPEC'in resmi olmayan buluşması, 26-28 Eylül tarihlerinde Cezayir'de gerçekleşecek.