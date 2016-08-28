Mersin’in turizm imajını ve turizm algısını yansıtmayı hedeflenen Akdeniz Turizm Forumu – MEDİTOUR2016 Eylül sonunda başlıyor. Akdeniz Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği’nin (ASCAME) iki yılda bir düzenlenen prestijli organizasyonu MEDİTOUR’a, bu yıl 28-30 Eylül tarihleri arasında Mersin ev sahipliği yapacak.

Turizm Bakanlığı, Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi hamiliğinde gerçekleşecek organizasyonun hazırlık çalışmaları Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından birebir takip ediliyor. Ulusal düzeyde TOBB, TÜRSAB, Türk Havayolları, Uluslararası SKAL Dernekleri Federasyonu ve CNR Holdingin destek verdiği organizasyonun yerel düzeydeki en büyük destekçisi ise Çukurova Kalkınma Ajansı.

2003 yılında ilk olarak Fas'ta düzenlenen bu etkinlik, 2006’da Antalya, 2008’de Tunus Yasmine Hammamet, 2010’da İspanya Malaga, 2012’de Fransa Marsilya ve 2014’te ise İspanya Barselona'da gerçekleştirildi.

Akdeniz Kurvaziyer Limanlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kristijan Pavic, Dünya Oteller ve Restoranlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ghassan Aidi, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Başaran Ulusoy gibi sektörün önde gelen isimleri bu organizasyona konuşmacı olarak katılacak. 3. Yaş Turizmi, Akdeniz’de Gençlerin Turizm Sektörüne Bakış Açısı ile Akdeniz’de İnanç Turizmi gibi konuların işleneceği panellerin yanı sıra 3 gün boyunca Euromed Yatırım ve İttifak Toplantısı gibi sektörel toplantılar da gerçekleştirilecek. Ayrıca turizm bakanlarının bir araya geleceği, “Yükselen Destinasyon Olarak Akdeniz” konusunun görüşüleceği toplantı ve sektörel birlik liderlerinin Akdeniz’deki işbirliğini artırmaya yönelik gerçekleştireceği görüşmeler de organizasyonun diğer önemli oturumlarını oluşturacak.

Kent ekonomisine hareket

Öte yandan organizasyon süresince yerel değerlerin tanıtımı da hedefleniyor. Bu bağlamda, organizasyonun açılış kokteyli, Mehmet Miras’ın carettalar, Mustafa Ercan’ın kelebekler ve Dr. Lutfi Altunsu’nun kuşlar fotoğraf sergisi eşliğinde gerçekleştirilecek.

Katılımcılara verilecek küçük hediyelerin Mersin’den tercih edilmesine de özen gösterilmiş. Bununla birlikte organizasyon süresince ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamı da yine Mersin’den alınacak. Bu sayede başta kentteki reklam ajansları, reklam malzemesi üreticileri, turizm acenteleri, oteller ve restoranlar olmak üzere birçok sektör temsilcisi tatil dışı sezonda biraz olsun hareketlenecek.

Öte yandan organizasyon aracılığıyla yalnızca Mersin değil, Yenişehir Fuar Merkezi’nde kurulacak fuar alanında diğer şehirlerden, bölge ve ülkelerden gelen misafirler de kendi kentlerini ve kültürlerini tanıtma imkânı bulacak.

Aşut: MEDİTOUR çok önemli

Bu önemli organizasyon, düzenlenen bir basın toplantısı ile kamuoyuna tanıtıldı. Toplantının açılışında konuşan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut, MEDİTOUR’un önemine dikkat çekerek “Akdeniz havzasının en önemli turizm forumu olan bu organizasyon, tanıtımın ötesinde, gerek ülkemiz gerekse Mersin’imiz için güçlü bir imaj çalışmasıdır” dedi. Bu tür uluslararası etkinliklerle ülkenin normalleşme sürecine katkı verdiklerini vurgulayan Aşut, dünyaya, ülkenin ve kentin gücünü, huzurunu, demokrasisini göstermek istediklerini vurguladı. Ardından 2011 yılında başlayan MEDİTOUR’un Mersin’e kazandırılması sürecini özetleyen Aşut şunları söyledi:

“ASCAME’nin komisyonlarına adaylığımızı sunarken Mersin’in hedeflerine uygun olmasına dikkat ettik. Bu amaçla; Sanayi Komisyonu Başkanlığı’ndan sonra, ASCAME Lojistik Komisyonu Başkanlığı’na aday olduk. Çünkü lojistik iddialı olduğumuz bir sektördü ve 4 yıldır da başarılı bir şekilde bu görevi sürdürüyoruz. Görev aldığımız her alanda çok çalıştık, karar mekanizmasında olduk. Bugüne kadar ASCAME bünyesinde bir sanayi ve lojistik kenti olma iddiamızı ortaya koyduğumuz gibi, turizmdeki iddiamızı da göstermek istiyoruz. İşte bu motivasyonla, 2011’de ASCAME'nin en prestijli etkinliği olan Akdeniz Turizm Forumu - MEDITOUR'a evsahipliği yapmak için aday olduk. Hedefimiz, bu 23 ülke içinde Mersin’in turizm imajını ve algısını ortaya koymaktır.”

Yabancı yatırımcı ve imaj

Ülkenin zor bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Şerafettin Aşut, hükümetin son dönemlerde ülke ekonomisini geliştirme ve yabancı yatırımları artırmaya ağırlık verdiğini söyledi. Ancak yatırımın kendi kendine, ya da yalnızca verilecek teşviklerle artmayacağına değinen Aşut, “Bu noktada imaj, önemli kriterlerin başında gelir. İmaj dediğiniz şey ise kendi kendine düzelmez. MEDITOUR, Mersin’in değerlerinin dünyaya duyurulmasıdır. Bu bir imaj çalışmasıdır” dedi. Bunun, aynı zamanda yaratılmak istenen olumsuz Türkiye algısına bir cevap olduğunu da anlatan Aşut şunları söyledi:

“Huzurlu bir ortamda, 23 ülkenin turizm temsilcilerini, acentelerini, tur operatörlerini, kamu temsilcilerini ve hatta üst düzey yetkililerini Mersin’de böylesi bir zamanda konuk etmekten daha etkili bir tanıtım ve imaj çalışması olamaz.”

Başta konuşmacılar olmak üzere bugüne kadar etkinliğe katılım teyidi veren davetlilerden hiçbir iptal gelmediğine de dikkat çeken Aşut, “Bu, Odamıza duyulan bir güvendir. Mersin ve ülkemize duyulan bir güvendir. Ancak emin olun, ASCAME içinde bu güven ve itibar bir gecede oluşmadı” ifadelerini kullandı. Aşut, “Tüm bunlar, Mersin Ticaret ve Sanayi Odamızın dünyaya açılma, küresel oluşumların daha çok parçası olma çabasının bir sonucudur” diyerek bu yöndeki çalışmaların önümüzdeki süreçte de artarak devam edeceğini belirtip sözlerini tamamladı.

Kocamaz: MEDİTOUR tarihi fırsat

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da MEDİTOUR2016 Akdeniz Turizm Forumu’nu Mersin’in tanıtımı açısından tarihi bir fırsat olarak değerlendirdi. “Böyle güzel bir projenin başlangıcında sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyorum” diyen Kocamaz, Akdeniz’deki tüm turizm sektörünü buluşturacak organizasyon ile Mersin’in ulusal ve uluslararası alanda tanıtma fırsatı yakalanacağını söyledi. Mersin’in bir barış ve huzur kenti olduğunu vurgulayan Kocamaz, bu özelliğinin tüm katılımcılara gösterilmesi gerektiğini dile getirdi. Mersin’in turizm ve tarım potansiyelini anlatan Kocamaz sözlerini şöyle tamamladı:

“Mersin’de kent tanıtımına, turizmine katkı sağlayacak organizasyonları önemsiyoruz. Bu bağlamda 2012 yılında düzenlenen 3. Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi ve 2013’de düzenlenen Akdeniz Oyunları gibi MEDİTOUR2016 Forum da bizim için tarihi bir fırsattır. Bu sırada yapılacak değerlendirmeler ve sonuç bildirgesi gerek Merkezi Hükümet gerek yerel yönetimler, sektör temsilcileri ve STK’lar olarak en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Yerel ve ulusal medyaya, sosyal medyaya tüm hemşehrilerimize büyük görev düşmekte. Doğru tanıtım stratejisi ile dört bir yandan milyonlarca turisti kentimize çekecek özelliklerimizi tanıtmak zorundayız.”

MTSO Yönetiminin tam kadro geldiği toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Yasmina Lokmanoğlu, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu ile çok sayıda basın mensubu katıldı. Toplantı, MTSO Genel Sekreter Yardımcısı Ezgi Biçer Uçar’ın teknik detayları anlattığı sunumunun ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.