Faruk ŞÜYÜN

Conrad İstanbul Bosphorus’tan hafta içi havuz kampanyası

Conrad İstanbul Bosphorus, misafirlerine yenilenmiş havuzunda hafta içine özel kampanyalı fiyatlar sunuyor. Conrad İstanbul Bosphorus’un açık ve kapalı yüzme havuzlarından yıllık üyelikle faydalanılabildiği gibi hafta içine özel tek kişi 100 TL ücretle de giriş yapılabiliyor. Günlük havuz girişiyle birlikte açık büfe kahvaltı dahil tek kişi ücreti ise 160 TL. Kahvaltı, her gün 06.00-10.30 saatlerinde açık büfe olarak Manzara Restaurant’da veriliyor. Her gün 09.00-20.00 saatleri arasında açık olan sağlık kulübünün kapalı havuz, sauna ve buhar odalarından da günlük girişlerde ücretsiz yararlanılabiliyor.



Boğaz’da caz esintileri The Grand Tarabya’da



The Grand Tarabya’nın ikinci katında bulunan Diba Bar’da caz geceleri sürüyor. Etkinliklerde günümüz popüler yerli ve yabancı parçalarına kendi yorumlarını katan Purple Hand Band grubu sahne alıyor.

Diba Bar, her Cuma 21.00’de başlayan ve yaklaşık 2 saat süren caz gecelerine özel bir de ‘caz’ mönüsü sunuyor. The Grand Tarabya şeflerinin bu özel gece için cazın doğduğu Louisiana eyaletinden dokunuşlar eklediği mönüde Hindistan cevizi kaplı karidesler ve kajun baharatlı tavuk quesadilla gibi lezzetler yer alıyor.



Titanic Hotels, Turkish Airlines World Golf Cup ana sponsoru

Titanic Hotels’in ana sponsorluğunda düzenlenen Turkish Airlines World Golf Cup 2016’nın büyük finali 31 Ekim-1 Kasım 2016 tarihlerinde Titanic Golf Club’ta gerçekleşecek ve Titanic Deluxe Belek konuklara ev sahipliği yapacak. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Turkish Airlines World Golf Cup’ın büyük finalinin gerçekleşeceği Titanic Golf Club, Türkiye’nin ilk 27 delikli golf sahası olma özelliğine sahip.

İngiltere'nin ünlü Hawtree golf sahası mimarları tarafından toplam 110 hektarlık arazi üzerine inşa edilen Titanic Golf Club, 1997 yılından bu yana uluslararası şampiyonalar dahil olmak üzere ziyaretçilere hizmet veriyor. İlk yapım aşamasında Avrupalı golf sporcularının eğilimleri dikkate alınarak planlanan sahalar, 3 seçenekli 9 delik “Championship” düzenlemesi ve değişken 18 delik olanağı gibi teknik özellikleri ile golf tutkunlarının buluşma noktası olmayı hedefliyor.

Titanic Golf Club The Mediterranean 1-18, The Forest 10-27 ve The River 19-9 kombinasyonları ile 3 ayrı sahada golf oynama fırsatı sunuyor.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve golf sporunda önemli bir yere sahip Turkish Airlines World Golf Cup 2016 kapsamında 61 ülkede 100 eleme turnuvası düzenlenecek. Genel toplamda 7 bin 500 golfçünün yarışacağı turnuvanın tüm misafirlerine Titanic Deluxe Belek ev sahipliği yaparken büyük final heyecanı da Titanic Glof Club’ta yaşanacak.





Wyndham Hotel Group’tan yerli turiste davet

Sahip olduğu Ramada, Wyndham, Wyndham Grand ve Hawthorn Suites by Wyndham markaları altında şu anda Türkiye’de 40’ın üzerinde otelinin faaliyet gösterdiği Wyndham Hotel Group yerli turistleri de Türkiye’nin güzelliklerini keşfetmeye bekliyor.

Markaları altında Türkiye’deki otel sayısını geçtiğimiz iki yılda üçe katlayan Wyndham Hotel Group, bu yılın sonuna kadar Türkiye’de Wyndham Hotel Group markaları altındaki 50’nci otelini açmayı planlıyor. Şirket, 2020’ye kadar Türkiye’deki 100’üncü oteline ulaşmayı hedefliyor.

Wyndham Hotel Group Orta ve Doğu Avrupa Bölge Başkan Yardımcısı Edwin Broers, “Türkiye'nin geniş coğrafyasının sağladığı farklı ve benzersiz tecrübeler yalnızca yabancı turistler için değil, burada yaşayanlar için de keşfedilmeyi bekleyen fırsatlar sunuyor. Örneğin Türk tatilciler, dünyanın en güzel sahillerinden bazıları Ege’deyken, binlerce kilometre uzağa gitmek zorunda olmadıkları için çok şanslılar. İstanbul'daki restoranların tüm lezzetlerini tatmaya da bir ömür yetmez” diyor ve yerli turisti de ülkelerinin güzelliklerini keşfetmeye davet ediyor.

Broers şöyle devam ediyor:

“Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden İzmir'i kaç defa ziyaret ederseniz edin hâlâ keşfedecek yeni yerler bulabilirsiniz. Hemen yakınındaki Kuşadası’nda harika plajlar, biraz kuzeye gittiğinizde ise Kazdağları’nda dünyanın en güzel manzaralarını bulabilirsiniz. Türkiye’nin dört bir yanındaki bu yerleri tecrübe etmenize yardımcı olmak istiyoruz.”

Wyndham Hotel Group markalarının Türkiye’deki tüm otelleri, üyelerine 70'in üzerinde ülkedeki otellerde aynı tarifeden puan kullanarak ücretsiz bir gece konaklama fırsatı sağlayan sadakat programı Wyndham Rewards üyesi.