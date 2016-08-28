FARUK ŞÜYÜN

Gastronometro’ya Stevie Ödülleri’nde birincilik

Metro Toptancı Market’in profesyonellere ilham vermek amacıyla hayata geçirdiği Gastronometro yenilikçi tariflerini videolar aracılığıyla lezzet tutkunlarıyla paylaşıyor. Bu videolardan biri olan ‘Kırmızı Şarapta Kurutulmuş Dana Bonfile’, Metro Toptancı Market’e Stevie’yi kazandırdı. Metro’nun gastronomi dünyasına hediyesi olan film, The Stevie Awards 2016 (Uluslararası İş Ödülleri) organizasyonunda ‘Video&Film’ kategorisinde birincilik ödülüne değer bulundu.



Metro Güneşli mağazası bünyesinde bin 700 metrekarelik alana kurulu olan Gastronometro, bir eğitim, gelişim ve etkinlik merkezi olarak tanımlanıyor. Türkiye'de gastronominin gelişimine katkı sağlamayı ve gastronomi dünyasına yepyeni bir ritm sunmayı amaçlayan Gastronometro’da eğitmen şefler, farklı yöntem ve çözümler sunarak bilgi paylaşımında bulunuyor.

Mönü konsepti, operasyonel yönetim, hijyen, dünya mutfağı gibi farklı konularda teorik ve pratik eğitimler veriliyor.

Ulusal ve uluslararası gastronomi dünyası arasında bir köprü kurmayı hedefleyen Gastronometro’da, yerli ve yabancı birçok şef misafir ediliyor, ödüllü şeflerle Metro müşterileri ve iş ortakları için çok özel atölye çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

Ayrıca dünyanın dört bir yanından getirtilen gastronomi kitaplarından oluşan kütüphane ve 295 metrekarelik konferans salonu da mutfak tutkunlarının kullanımına açık bulunuyor.



Pernigotti’den Il Gelato…

Pernigotti, şimdi de Pernigotti Il Gelato markasıyla dondurma sevenlerle buluşuyor. Pernigotti Il Gelato çubuk ve kornet olmak üzere iki farklı şekilde sunuluyor. Çubuk kategorisinde doğal vanilya aroması ve sütlü çikolatadan oluşan Klasik; yüzde 50 fıstık – yüzde 50 sade dondurmadan oluşan, fıstık parçacıklı ve sütlü çikolata kaplamalı Fıstık; doğal çilek sosu ve fındık parçacıklarından oluşan, beyaz çikolata kaplamalı Çilek; doğal fındık sosu ve fındık dondurmasından oluşan fındık parçacıklı ve sütlü çikolata kaplamalı Fındık çeşitleri bulunuyor.

Kornet kategorisinde ise vanilya aroması, fındık parçacıkları, dökme çikolata sosu ve sade dondurmadan oluşan Klasik; vanilya aroması, fındık parçacıkları, dökme çikolata sosu, karamel ve sade dondurmadan oluşan Karamel; yüzde 50 fıstık- yüzde 50 sade dondurma ve dökme çikolata sosundan oluşan Fıstık, çeşitleri yer alıyor.

Ürünlerde glikoz, früktoz şurubu ve trans yağ yer almıyor. Kullanılan tüm malzemeler ve soslar tamamen doğal içeriklerle elde ediliyor, yapay aroma bulunmuyor. Kornet külahın yapımında doğal süt ve fındık sosu kullanılıyor.



The Populist’ten hafta sonuna özel “tütsülenmiş” lezzetler

Hamburger, Pizetta, Chips & Guacamole gibi lezzetleri sunan The Populist’in mutfak ekibi hafta sonuna özel olarak ‘Tütsülenmiş Kuzu Kafes’ ve ‘Tütsülenmiş Dana Kaburga’ hazırlıyor. Tarihi Bomonti Bira Fabrikası’ndaki mekânda ‘Tütsülenmiş Dana Kaburga’, 12 saat smoker makinasında meşe tütsüsüyle pişiriliyor. 4 kişi için paylaşımlı olarak sunulan bu lezzet röşti patates, zeytinyağlı rezene ve deniz tuzu salatasıyla servis ediliyor.

Bir diğer özel hafta sonu lezzeti ‘Tütsülenmiş Kuzu Kafes’ 8’li bir bütün halde, 2 buçuk saat yine meşe tütsüsüyle smoker makinasında hazırlanıyor. Bu lezzetin yanında, rezene salatası ve peynirli patates servis ediliyor.



Yenigün Gıda’dan 102. yılında online satış

Tam bir asırdır hizmet veren Yenigün Gıda, kuruluşunun 102’inci yılında internet üzerinden satışa başlayarak e-ticaretteki yerini aldı. Firmanın ürettiği lezzetlerin tamamına artık tüm Türkiye’den ulaşılabiliyor.

Yenigün Gıda’nın 41 çeşit reçel, 100 çeşit lokum, 15 çeşit turşu, pekmez ve toz içecek çeşitleri gibi tatlarına artık bir tıkla ulaşmak mümkün. Bu ürünlerin yanı sıra şeker ilavesiz, meyve ve meyve sularıyla tatlandırılan reçelleri, tümüyle doğal meyvelerden özel olarak üretilen organik reçel çeşitleri, stevia bitkisi kullanılarak imal edilen, şeker katkısız diyabetik reçeller, keçiboynuzu, dut, üzüm, hurma ve andız meyvelerinden hazırlanan, katkı maddesiz, büyüme çağındaki çocuklar için önerilen 5 Meyve Pekmezi Pekmix gibi ürünlerini de www.yenigunstore.com’dan sipariş mümkün.

Ödeme seçenekleri arasında kredi kartı, havale ve kapıda ödeme yöntemleri bulunan www.yenigunstore.com’da soruları yanıtlayan canlı destek servisi de yer alıyor.