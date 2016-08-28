Gıda ve ambalaj sektörlerini bir araya getiren 24. Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı - WorldFood Istanbul ve 31. Uluslararası Ambalaj, Paketleme ve Gıda İşleme Teknolojileri Fuarı - Ipack Turkey; 1 - 4 Eylül 2016 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi, CNR Expo’da gerçekleştirilecek. WorldFood Istanbul 2016 ve Ipack Turkey 2016; T. C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın himayesinde, T. C. Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF) ve bağlı derneklerin, TÜGİDER, PAKDER ve KOSGEB’in desteğiyle yapılacak.

70 bin metrekarelik fuar alanında 6 salonda, 600’den fazla katılımcı firmanın ürün, hizmet ve teknolojilerini 16 bini aşkın ziyaretçiyle buluşturması bekleniyor. Fuarların açılışı, 1 Eylül 2016 Perşembe günü saat 12.00’de İstanbul Fuar Merkezi, CNR Expo’da düzenlenecek törenle gerçekleştirilecek.

Bu yıl pek çok yeniliği beraberinde getirecek olan fuarlarda Konuk Ülke Kenya Toplantısı, Retail Center Etkinlikleri, ColdChain Expo Eurasia ve WorldFoodTech Özel Bölümleri, Yurtiçi ve Yurtdışı Alım Heyetleri İkili Görüşmeleri ve fuar süresinde yoğun bir programda gerçekleşecek olan Konferans ve Etkinlikler sektöre katkı sağlayacak.

Fuarın etkinlik programı şöyle:

1 Eylül, Perşembe

Fuar Açılış Töreni Programı

12.00 - 12.40 Fuar Açılış Töreni, Ana Fuaye



2 Eylül, Cuma

Konuk Ülke Kenya Toplantısı

14.00 - 14.30 Açılış Konuşmaları

Atilla Marangozoğlu, ITE Turkey Hızlı Tüketim & Enerji Grup Direktörü

Burcu Başer, ITE Turkey Yönetim Kurulu Üyesi

Deniz Eke, T. C. Kenya Büyükelçisi

Honorable Kiema Kilonzo, Kenya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi

Willy Bett, Kenya Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanlığı Kabine Sekreteri*

14.30 - 15:30 Kenya - Türkiye Gıda Forumu

Selman Kurt, T.C. Kenya Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri*

İsmet Aral, PAKDER, Tarım Ürünleri Hububat Bakliyat İşleme ve Paketleme Derneği Başkanı*

Zekeriya Mete, İstanbul İhracatçı Birlikleri, Hububat, Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamülleri İhracatçı Birliği Başkanı*

Tamer Taşkın, DEİK, Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı

*Katılımları halinde

16:00 - 16:30 Alım Heyeti ile İkili Görüşmeler

1 – 4 Eylül

WorldFood Istanbul ve Ipack Turkey Konferans Programı:

Etiketleme Ve Tüketicileri Bilgilendirme & Beslenme Ve Sağlık Beyanları Yönetmelikleri Hakkında Bilgilendirme / TÜGİDER - Tüm Gıda Dış Ticaret Derneği Melahat ÖZKAN - Genel Sekreter

Birleşmiş Milletlerin 2016 yılını Bakliyat yılı İlan etmesinin ardından T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenlenen aktiviteler ve PAKDER tarafından yürütülen “Bakliyat ile sağlıklı beslenme sağlıklı Hayat “ projesi hakkında bilgi verilmesi ve Belgesel Gösterimi

T. C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, PAKDER: İsmet Aral & Melahat Özkan

Yerel Zincirlerin Gıda Perakendesindeki Durumu / Ortak Alan, Babür Akyol

1 – 4 Eylül

ColdChain Expo Eurasia Konferans Programı:

Soğuk Zincir Gıda Güvenliği İlişkisi: Gıda Güvenliği Derneği - Samim Saner

Üreticiler Açısından Soğuk Zincir ve Ürün Raf Ömrü: Yaşar Birleşik Pazarlama - Kemal İzmirden

Fast Food Sektöründe Soğuk Zincir: Havi Lojistik - Deniz Kızılkan

Ön Soğutmanın Çöpe Giden Gıdaların Azalmasına Etkisi: Prof. Metin Kavas

Çöpe Giden Gıdalar: Soğuk Zincir Lojistik Derneği - Taner Atlatırlar

Soğuk Hava Deposu Nasıl Olmalıdır?: Cantek – Beşir Çetin

Sıcaklık Nasıl Ölçülür?: Testo - Merve Almaç

Isı Kontrollü Gıda Taşımacılığı: Getir - Korhan Yorulmaz

Sıcaklığın Online İzlenmesi: Deisko - Eppo Woortman

1 – 4 Eylül

Retail Center

Fuar süresince

Yemek Etkinlikleri ve Şovları

Fuar süresince

Yurtiçi ve Yurtdışı Alım Heyetleri Programı

Fuar süresince