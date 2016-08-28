29 Ağustos 2016 Pazartesi
Dünya E-GazeteOnline Abone Olun
'Her şeye rağmen yeni bir hikâye oluşturabiliriz''Her şeye rağmen yeni bir hikâye oluşturabiliriz'
  • Altın
    125,534    0.03%
  • Euro
    3,3074    -0.12%
  • Dolar
    2,9440    0.25%
  • BIST
    77.120    0.43%

Gıda ve ambalaj sektörleri buluşuyor

Gıda ve ambalaj sektörlerini biraraya getiren 24. Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı - WorldFood Istanbul ve 31. Uluslararası Ambalaj, Paketleme ve Gıda İşleme Teknolojileri Fuarı - Ipack Turkey; 1-4 Eylül’de İstanbul Fuar Merkezi’nde.
Gıda ve ambalaj sektörleri buluşuyor
»

148332-012.jpg

Gıda ve ambalaj sektörlerini bir araya getiren 24. Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı - WorldFood Istanbul ve 31. Uluslararası Ambalaj, Paketleme ve Gıda İşleme Teknolojileri Fuarı - Ipack Turkey; 1 - 4 Eylül 2016 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi, CNR Expo’da gerçekleştirilecek. WorldFood Istanbul 2016 ve Ipack Turkey 2016; T. C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın himayesinde, T. C. Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF) ve bağlı derneklerin, TÜGİDER, PAKDER ve KOSGEB’in desteğiyle yapılacak.

70 bin metrekarelik fuar alanında 6 salonda, 600’den fazla katılımcı firmanın ürün, hizmet ve teknolojilerini 16 bini aşkın ziyaretçiyle buluşturması bekleniyor. Fuarların açılışı, 1 Eylül 2016 Perşembe günü saat 12.00’de İstanbul Fuar Merkezi, CNR Expo’da düzenlenecek törenle gerçekleştirilecek.

worldfoodtech1.jpg

Bu yıl pek çok yeniliği beraberinde getirecek olan fuarlarda Konuk Ülke Kenya Toplantısı, Retail Center Etkinlikleri, ColdChain Expo Eurasia ve WorldFoodTech Özel Bölümleri, Yurtiçi ve Yurtdışı Alım Heyetleri İkili Görüşmeleri ve fuar süresinde yoğun bir programda gerçekleşecek olan Konferans ve Etkinlikler sektöre katkı sağlayacak.
Fuarın etkinlik programı şöyle:

1 Eylül, Perşembe

Fuar Açılış Töreni Programı 
12.00 - 12.40 Fuar Açılış Töreni, Ana Fuaye 
    
2 Eylül, Cuma 

Konuk Ülke Kenya Toplantısı 
14.00 - 14.30 Açılış Konuşmaları 
Atilla Marangozoğlu, ITE Turkey Hızlı Tüketim & Enerji Grup Direktörü 
Burcu Başer, ITE Turkey Yönetim Kurulu Üyesi
Deniz Eke, T. C. Kenya Büyükelçisi
Honorable Kiema Kilonzo, Kenya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi
Willy Bett, Kenya Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanlığı Kabine Sekreteri*

14.30 - 15:30  Kenya - Türkiye Gıda Forumu  
Selman Kurt, T.C. Kenya Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri*
İsmet Aral, PAKDER, Tarım Ürünleri Hububat Bakliyat İşleme ve Paketleme Derneği Başkanı*
Zekeriya Mete, İstanbul İhracatçı Birlikleri, Hububat, Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamülleri İhracatçı Birliği Başkanı*
Tamer Taşkın, DEİK, Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı
*Katılımları halinde 

16:00 - 16:30 Alım Heyeti ile İkili Görüşmeler 

1 – 4 Eylül 

WorldFood Istanbul ve Ipack Turkey Konferans Programı:

Etiketleme Ve Tüketicileri Bilgilendirme & Beslenme Ve Sağlık Beyanları Yönetmelikleri Hakkında Bilgilendirme / TÜGİDER - Tüm Gıda Dış Ticaret Derneği Melahat ÖZKAN - Genel Sekreter

Birleşmiş Milletlerin 2016 yılını Bakliyat yılı İlan etmesinin ardından T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenlenen aktiviteler ve PAKDER tarafından yürütülen “Bakliyat ile sağlıklı beslenme sağlıklı Hayat “ projesi hakkında bilgi verilmesi ve Belgesel Gösterimi 
T. C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, PAKDER: İsmet Aral & Melahat Özkan

Yerel Zincirlerin Gıda Perakendesindeki Durumu / Ortak Alan, Babür Akyol

1 – 4 Eylül

ColdChain Expo Eurasia Konferans Programı:

Soğuk Zincir Gıda Güvenliği İlişkisi: Gıda Güvenliği Derneği - Samim Saner

Üreticiler Açısından Soğuk Zincir ve Ürün Raf Ömrü: Yaşar Birleşik Pazarlama - Kemal İzmirden

Fast Food Sektöründe Soğuk Zincir: Havi Lojistik - Deniz Kızılkan

Ön Soğutmanın Çöpe Giden Gıdaların Azalmasına Etkisi: Prof. Metin Kavas

Çöpe Giden Gıdalar: Soğuk Zincir Lojistik Derneği - Taner Atlatırlar

Soğuk Hava Deposu Nasıl Olmalıdır?: Cantek – Beşir Çetin

Sıcaklık Nasıl Ölçülür?: Testo - Merve Almaç

Isı Kontrollü Gıda Taşımacılığı: Getir - Korhan Yorulmaz

Sıcaklığın Online İzlenmesi: Deisko - Eppo Woortman

1 – 4 Eylül 

Retail Center 
Fuar süresince 

Yemek Etkinlikleri ve Şovları
Fuar süresince 

Yurtiçi ve Yurtdışı Alım Heyetleri Programı 
Fuar süresince 

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Ehlikeyf’in teknoloji dosyası…29 Ağustos 2016 Pazartesi 01:09
  • Ehlikeyf’in lezzetli hayat notları…29 Ağustos 2016 Pazartesi 01:08
  • Tereyağı ateşte cızırdayıp köpürmeye başlayınca…22 Ağustos 2016 Pazartesi 01:06
  • Knorr, domates hasadına davet ediyor!22 Ağustos 2016 Pazartesi 01:05
  • BTA'ya Cenevre'de büyük ödül22 Ağustos 2016 Pazartesi 01:04
  • Bocuse D'or, Türkiye Şampiyonu'nu arıyor!22 Ağustos 2016 Pazartesi 01:03
  • Ehlikeyf ve "ah, o otel odaları!"22 Ağustos 2016 Pazartesi 01:02
  • Ehlikeyf'in teknoloji dosyası…22 Ağustos 2016 Pazartesi 01:01
  • Ehlikeyf'in lezzetli hayat notları…22 Ağustos 2016 Pazartesi 01:00
  • Bir acı kahve içimi süresince…15 Ağustos 2016 Pazartesi 01:07

    • ÇOK OKUNANLAR

    SON DAKİKA HABERLER

    FOTO GALERİ

    12345678
    ÖZEL DOSYALAR

    VİDEO GALERİ

    12345678

    ÜYE İŞLEMLERİ

    Copyright 2012 DÜNYA OnlineBurada yer alan yazılı ve görsel içerik, izinsiz olarak,
    kısmen ya da tamamen kopyalanamaz başka yerde kullanılamaz.
    Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim
    BIST Çekince İbaresi BIST isim ve logosu "koruma marka belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri FOREKS tarafından sağlanmaktadır. Sayfamızdaki finansal veriler en az 15 dakika gecikmelidir.