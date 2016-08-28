Vazgeçmeyi ve vazgeçmemeyi öğreten küçük bir kitap: Dip

Ehlikeyf ve “ah, o otel odaları!”

Yaklaşık bine yakın özel jeti portföyünde bulunduran Jetforme, 40’ın üzerinde ülkeye seyahat edebilme ve sefer oluşturabilme seçenekleri sunuyor. Milano, Bali, Dubai, İbiza ve Mykonos gibi şehrin programında yer aldığı firma, özel jet terminallerine en uygun şekilde ulaşımı da sağlıyor.



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