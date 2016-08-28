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Kişiye özel uçuş imkânı: Jetforme

Türkiye’nin özel jetlerde koltuk kiralama imkânı sunan platformu Jetforme, kalabalık gidilen bayram seyahatlerini planlarken hayatı kolaylaştırmayı hedefliyor. Yolcular istedikleri lokasyona, diledikleri zaman seyahat edebilme olanağı bulabiliyor.
Kişiye özel uçuş imkânı: Jetforme
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Türkiye’nin özel jetlerde koltuk kiralama imkânı sunan platformu Jetforme, kalabalık gidilen bayram seyahatlerini planlarken hayatı kolaylaştırmayı hedefliyor. Jetforme ile yolcular, gruplar halinde uçuş yaratarak istedikleri lokasyona, diledikleri zaman seyahat edebilmenin ayrıcalığıyla tanışıyor.

Yaklaşık bine yakın özel jeti portföyünde bulunduran Jetforme, 40’ın üzerinde ülkeye seyahat edebilme ve sefer oluşturabilme seçenekleri sunuyor. Milano, Bali, Dubai, İbiza ve Mykonos gibi şehrin programında yer aldığı firma, özel jet terminallerine en uygun şekilde ulaşımı da sağlıyor. 

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