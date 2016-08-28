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'10 yılda hurda ithalatına 68 milyar dolar ödedik'

TESK, hurda ithalatına 10 yılda 68 milyar dolar ödendiğini belirterek, hurda envanteri yapılması önerisinde bulundu.
'10 yılda hurda ithalatına 68 milyar dolar ödedik'
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, son 10 yılda hurda ithalatına 68 milyar dolar ödendiğini belirterek, "Sanayi envanterinin yanında hurda envanteri yaparsak, ithalatımız ve cari açığımız azalır, sanayicinin ham madde ihtiyacı karşılanır ve çevre kirliliği azalır" ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, çevre kirliliğinin önlenmesi ve ekonomiye katkı sağlanması amacıyla acilen geri dönüşüm strateji planının hazırlanmasını isteyerek, yerli sanayinin en büyük girdilerinin başında demir-çelik hurdasının geldiğini bildirdi.

Her yıl ortalama 9 milyar dolar demir-çelik hurdası ithal edildiğine dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Son 10 yılda hurda ithalatına 68 milyar dolar ödedik. Sanayi envanterinin yanında hurda envanteri yaparsak, ithalatımız ve cari açığımız azalır, sanayicinin ham madde ihtiyacı karşılanır ve çevre kirliliği azalır. İsveç’te 250 bin evin elektrik ve ısınma ihtiyacı, çöplerden karşılanıyor. Biz atık çöpleri nerede ve nasıl saklayacağımızı tartışırken İsveç enerji üretmek amacıyla çöp ithal ediyor. Geri dönüşüm stratejisi ile ekonomide ve çevre kirliliğinde çok büyük avantajlar elde edebiliriz. Ülkemizde bunun için çok büyük fırsatlar ve imkanlar var. Bunu iyi değerlendirmeliyiz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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