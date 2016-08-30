İstanbul'un gürültü ve kirliliğine en uzak semtleri: Zekeriyaköy ve Uskumruköy. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne bağlanan otoyolların trafiğe açılmasıyla sessiz ve sakinliğiyle bilinen bu bölge de gürültü kirliliğiyle karşılaştı.

Otoyollardan uğultu şeklinde yükselen gürültüye karşı çözüm arayışına giren bölge sakinleri "ses kırıcıların" yapılması için imza kampanyası başlattı. Sosyal medya üzerinden örgütlenen ve örgütlenmesini sürdüren sakinler, otoban gürültüsünün çevreye yayılmasını engelleyen sistemin tek çözüm olduğu inancında.

"Taşınmayı düşünüyoruz"

3 yıldır Uskumruköy'de ikamet eden Derya Yaman çevre sakinlerinin Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve otoyolların açılması ile birlikte gürültüden etkilendiklerini söyledi, “Buraya taşınma sebebimiz sessiz ve doğa içerisinde olmasıydı. Köprü geldikten sonra bırakın gündüzü, gece hiç yatılmıyor. Artık cam açamıyoruz. Acaba taşınsak mı diye düşünmeye başladık" dedi. Aynı sitede oturan Esra Kuşçu ise yolun geniş ve boş olması nedeniyle araç ve motorsiklet sürücülerinin hız yaptığını, bu sesin ise evlerine kadar ulaştığını ifade etti. Kuşçu, “Camlar kapalı olduğu zaman çok sıkıntı yaşamıyoruz. Kamyon ve motorsiklet sesleri çok fazla. Yol boş diye süratli geçiyorlar" diye konuştu.

"Ses bariyerleri yapılmalı"

Bir sitenin yöneticisi Seçkin Usta ise tüm sakinlerin gürültü kirliliğinden şikayetçi olduğunu belirterek “Hiç kimse cam, kapı açık uyuyamıyor. Gündüz bir nebze idare edilebilir ancak geceleri duramıyoruz" dedi. Site içerisinde konuyla ilgili önlem alınması için imza kampanyası başlattıklarını söyleyen Usta, “Ses bariyerinin en kısa zamanda yapılması buradaki site sakinleri açısından önemli. İnsanlar buraya sessizlik sakinlik için geliyor. Böyle bir yerde ses sorunu olması herkesi rahatsız ediyor. AB normları ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurallarına göre 45 desibelin üzerindeki ses insan sağlığı açısından tehdit olarak kabul ediliyor. Kimse bu sese maruz kalmak istemez. Zekeriyaköy, Uskumruköy, Kilyos tamamen olumsuz etkilenecek" ifadelerini kullandı.

"Ses kırıcılar kullanılıyor"

İstanbul'un sakinliğiyle bilinen diğer semtlerinden biri olan Beykoz'da yaşayanlar da uzun süre önce otoyol gürültüsüyle tanıştı. Riva yolu üzerinde oturanları etkileyen gürültünün azaltılması, söz konusu "ses kırıcılar"la sağlanıyor.

2 metre yüksekliğindeki platformlar uzun bir süre önce otoyolun her iki yanına yerleştirildi. Bunlar otoyol gürültüsünün çevreye yayılmasını azaltıyor.