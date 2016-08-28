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40 milyon abone 4,5G'yi seçti

MOBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ekşi, "Mobil haberleşme hızını 3G'ye göre 10 kat artıran 4,5G teknolojisini 40 milyon abone tercih etti. Aktif kullanıcı sayısı ise 15 milyon oldu" dedi.
40 milyon abone 4,5G'yi seçti
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Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İşadamları Derneği (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ekşi·, Türkiye'de yaklaşık 74 milyona yakın cep telefonu abonesi bulunduğunu anımsatarak, "Mobil haberleşme hızını 3G'ye göre 10 kat artıran 4,5G teknolojisini, 40 milyon abone tercih ederken aktif kullanıcı sayısı 15 milyonda kaldı." dedi.

Ekşi, yaptığı açıklamada, bu yılın mart sonu itibarıyla Türkiye’de yaklaşık yüzde 93,7 penetrasyon (kullanıcısı sayısının nüfusa oranlanması) oranına karşılık gelen, makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dahil toplam 73 milyon 807 bin 321 mobil abone bulunduğunu ifade ederek, 1 Nisan 2016'da başlayan 4,5G hizmeti için toplam abone sayısının 40 milyon kişiye ulaştığını, ancak cihazı ve SIM kartı uyumlu aktif 4,5G abone sayısının ise 15 milyon olduğunu söyledi.

Son 3 yılda mobil abone sayısının nüfusa oranının artış göstermeyerek yüzde 94’ler civarında kaldığını anlatan Ekşi, "1 Nisan’da 4,5G’nin hizmete girmesiyle yükselmesi beklenen bu oran, Türkiye’de yaklaşık yüzde 94 iken, Yunanistan’da yüzde 164’ler düzeyinde seyrediyor. Mobil iletişimin çok önemli olduğunu gördüğümüz bu dönemde, yaşanan sıkıntıların sektörümüze negatif etkilerini azaltmak için MOBİSAD olarak tüm üyelerimizle devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu. 

"Vergi arttı akıllı telefon satışları düştü"

Yeni düzenlemeyle akıllı telefonlardan alınan TRT bandrol ücretlerinin artırılmasının sektörde ciddi daralmalar yaşanmasına sebep olduğuna dikkati çeken Ekşi, "Son yıllarda cep telefon satışlarında beklenen adetlere ulaşılamazken, son birkaç ayda cep telefon satışları yüzde 20'ye yakın düştü. Bu nedenle, abone sayısı 40 milyonun üzerine çıkan 4,5G hizmetinde aktif kullanıcı sayısı 15 milyonda kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

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