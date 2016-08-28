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Anadolu'dan getirilen kurbanlıklar İstanbul'da

İstanbul'da, Kurban Hizmetleri Komisyonunun kararı doğrultusunda gece yarısından itibaren diğer illerden kamyon ve tırlarla getirilen kurbanlıkların kente girişlerine izin verilmeye başlandı.
Anadolu'dan getirilen kurbanlıklar İstanbul'da
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Kurban Bayramı dolayısıyla farklı illerden getirilen kurbanlıkları taşıyan araçlar, İstanbul Valiliği Kurban Hizmetleri Komisyonu ile Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu kararı gereği saat 00.00'dan itibaren kente giriş yaptı. 

Kurbanlıkları taşıyan kamyon ve tırlar, Çamlıca ve Mahmutbey gişelerini geçtikten sonra sevk noktasına yönlendirildi. Kamyonlarda yetkililerce inceleme yapıldı. İnceleme ve kontrollerde sahiplerinde gerekli belgeler bulunan kurbanlıkların kente girişine izin verildi. Satıcılar da hayvanlarını belirlenen kurban satış alanlarına getirerek, çadırlara yerleştirdi.

İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve hastalıklı kurbanlıkların kente girmemesi için azami özen gösteriyor. Özellikle şap hastalığı konusunda dikkatli davranan ekipler, gerekli şartları taşımayan kurbanlıkların kente girmesine izin vermiyor. 

Bu arada, İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün, kaymakamlık, müftülük ve belediye başkanlıklarıyla ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sonucunda, ilçelerdeki kurban kesim yerleri belirlendi. Söz konusu yerlerin, müdürlüğün resmi internet sitesinden açıklanacağı belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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