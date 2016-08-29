Türkiye'de 15 Nisan'da başlayan genel av yasağının sona ermesi için balıkçılar gün sayıyor. Geçen sene ağlara en çok Karadeniz'in göz bebeği hamsi takıldı.

Balıkçılara yönelik 15 Nisan'da başlayan genel av yasağı, gırgır ve trol yöntemiyle avlananlar için 1 Eylül'de sona erecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, dünyada su ürünleri üretimi giderek artan bir seyir izliyor. 2010 yılında 148,2 milyon ton olan üretim, 2014'te 167,3 milyon tona yükseldi. Bunun 93,5 milyon tonunu avcılık, 73,8 milyon tonunu da yetiştiricilik ürünleri oluşturdu.

Türkiye'de ise toplam su ürünleri üretiminde yıllar itibarıyla değişen sonuçlar görülürken, 2014'te 537 bin ton olan toplam su ürünleri üretimi geçen sene yüzde 25 artarak 672 bin tonu geçti. Bu üretimin toplam değeri 3,8 milyar lirayı aştı.

Bu artışta en büyük payın avcılık ile elde edilen ürünlerden kaynaklandığı görüldü. Toplam üretimin yüzde 64'ünü (431 bin ton) avcılık, yüzde 36'sını (240 bin ton) da yetiştiricilik ürünleri oluşturdu.

Geçen yıl toplam 121 bin ton su ürünleri ihracatı gerçekleşirken, 111 bin ton ithalat yapıldı. Türkiye'de bu dönemde 485 bin ton iç tüketim gerçekleşti. 176 bin tonluk su ürünü de balık unu ve yağı fabrikalarında işlendi.

Türkiye'de kişi başına su ürünleri tüketimi ise 6,2 kilogram oldu.

Yaklaşık 200 bin ton hamsi avlandı

Avlanan su ürünleri miktarı geçen sene bir önceki seneye göre yüzde 43 artarak 431 bin 907 tona yükseldi. Bunun 346 bin tonunu denizden çıkan balıklar, 52 bin tonunu denizden çıkan diğer türler, 32 bin tonunu iç sulardan avlanan balıklar, bin 800 tonunu iç sulardan çıkartılan diğer su ürünleri oluşturdu.

Avlanan deniz balıklarının miktarı incelendiğinde de geçen sene 193 bin 492 ton ile en çok hamsi balıkçıların ağına takıldı. Hamsiyi 76 bin 996 tonla çaça, 16 bin 693 ton ile sardalya, 16 bin 664 ton ile istavrit, 13 bin 158 ton ile mezgit, 4 bin 573 ton ile palamut, 4 bin 136 ton ile lüfer izledi.

Denizlerden ayrıca 37 bin 409 ton kum midyesi, 8 bin 795 bin ton deniz salyangozu, 3 bin 995 ton karides türleri, 745 ton mürekkep balığı çıkarıldı.

Alabalık yetiştiricilikte ilk sırada

Yetiştiricilik üretimi ise aynı dönemde yüzde 2,2 artışla 235 bin 133 tondan 240 bin 334 tona çıktı. Bu üretimin yüzde 57,8'i denizde yapılırken, yüzde 42,2'si de iç sularda gerçekleştirildi.

Su ürünleri yetiştiriciliğinde ilk sırayı 108 bin ton ile alabalık üretimi alırken, bunu 75 bin ton levrek, 52 bin ton çipura üretimi takip etti.