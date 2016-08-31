Mehmet KAYA

ANKARA – TOBB Konseyler Müşterek Toplantısında, iş dünyası 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından hızlı bir reform süreci başlatılması talepleri ön plana çıktı. Toplantı, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi’nin katılımıyla Ankara’da yapıldı. Toplantının açılışında bir konuşma yapan Bülent Tüfenkçi, darbe girişimini yapan FETÖ örgütü mensuplarının ve yandaşlarının oda ve borsa organlarından uzaklaştırılması konusunda, oda ve borsalara inisiyatif tanındığını, bunun da devem edeceğini ancak yavaş davranılması durumunda Bakanlığın önlem almaktan çekinmeyeceğini belirtti.

Meclis üyeleri dahil yaklaşık 10 bin kişiye ulaşan oda-borsa yönetim organları üyelerinin yüzde 5’inin ayrıldığını açıklayan Tüfenkçi şunları kaydetti:

“Bu yapı devlete sızdığı gibi oda ve borsalarımıza da şu ve ya bu nedenle sızmıştı. Bununla ilgili hükümet olarak direk müdahaleden ziyade oda ve borsaların kendi içlerindeki yapıları ayıklamalarını istemiştik. Bugüne kadar 16 tane yönetim kurulu başkanı, 17 meclis başkanı, 442 meclis üyesi görevlerinden ayrılmış veya istifa etmiştir. Bu yaklaşık yüzde 5’e tekabül etmektedir. Bundan sonra da bu mücadeleyi sürdürüp, yapıya dahil olanları hızlı bir şekilde ayıklamamız lazım. Bu noktada bir gevşeklik hissedersek, Bakanlığımız direk olarak devreye girip, bu sefer daha farklı sonuçlara yol açabilir.”

Bülent Tüfenkçi, Merkez Bankası’nın faiz indirimlerini sürdürdüğünü, bankalardan da benzer bir tavırla iş dünyasının faiz indirim taleplerini karşılaması gerektiğini kaydetti. “Üretim yapmak her zamankinden önemli” diyen Tüfenkçi, talepler arasında bulunan ürün ihtisas borsalarına yönelik mevzuat tasarısının da Başbakanlığa gönderildiğini açıkladı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Yapısal reformlar

“TOBB olarak yıllardır hep şunu vurguladık; Güçlü Ekonomi ve Kaliteli Demokrasi. Bu ikisi birbirini tamamlayan bir bütündür. Biri olmadan diğeri olmaz” diyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkloğlu ise rekabet gücünü artıracak yapısal reformlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç bulunduğunu vurguladı. Hisarcıklıoğlu, siyasetteki mutabakat ortamının piyasalardaki güveni artıracağını da kaydetti.

TOBB’un, yurt içi ve yurt dışında girişimcilere Türkiye’yi anlattığını belirten Hisarcıklıoğlu, önceliklerden birinin de reform olduğunu hatırlatarak, “Şimdi ekonomiyi normalleştirme ve somut adım atma zamanı. Yapısal reformlara ve küresel rekabette bizi öne çıkaracak adımlara her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Olumlu işler yapmak ve ekonomiyi tanıtmak çok daha önemli hale geldi” dedi.

TOBB’un Çalışma Bakanlığı ve İŞKUR ile yeni bir istihdam teşvik aracı oluşturduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, 81 il ve 160 ilçede iş dünyasının ihtiyaç duyduğu stajyerleri belirleyeceğini, bu personelin İŞKUR tarafından istekli firmalara yerleştirileceğini ve bu kişilerin SGK işveren hissesinin 54 aya kadar karşılanacağını açıkladı.

TOBB 27 Milyon TL bağış topladı, toplamaya devam ediyor

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB ve TOBB bünyesindeki oda-borsaların 15 Temmuz günü şehit ve gazi olanlara yönelik yardım kampanyasına katıldığını hatırlatarak, “Bu camia bir rekor kırdı.TOBB, Odalar ve Borsalar olarak tam 27 milyon lira yardım topladık, daha da devam ediyoruz” dedi.

TO Konsey Başkanı Ekrem Demirtaş: Şehir merkezlerindeki askeri alanlar ticaret merkezi olsun

TO Konsey Başkanı Ekrem Demirtaş, şehir içinde kalan askeri alanların kent ve iş dünyası kullanımı için yeniden yapılandırılması taleplerini hatırlatarak, bunların planlanmasında iş dünyasının da görüşü alınması gerektiğini ve ticari merkezler olarak planlanmasını istedi. Demirtaş, turizmin önemli aracı kruvaziyer gemilerine uçaklara olduğu gibi teşvik verilmesini talep ederken, Türk kruvaziyer işletmecilerinin oluşması için de program oluşturulmasını talep etti.

DTO Konsey Başkanı Sefer Kalkavan: Kasıtlı engellemeler var

Türk gemi inşa sektörü ihracatının yüzde 70’lere kadar gerilediğini ancak umutlu olduklarını belirten Sefer Kalkavan, hızla önlem alınmasının da gereklilik olarak görüldüğünü kaydetti. Kalkavan, darbe badiresinin atlatıldığını ancak tehdidin bitmediğini, Türkiye’nin kuruluş felsefesine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Norveç’in Türkiye’de inşa ettirilen gemilere eximbank kredisi verilmesini yasakladığını belirten Sefer Kalkavan ayrıca Norveç bankalarının Türk bankalarından yabancı bir banka kefaleti olmadıkça akreditif açılmasını da yasakladığını kaydetti. Türk gemilerine bazı limanlarda kasıtlı olarak kötü davranıldığını belirten Kalkavan, bunlara karşı önlem alınmasını istedi.

Kalkavan, bazı ülke teknik personelinin Türkiye’ye gidişinin yasaklanması nedeniyle inşa edilmiş gemilerin teslim edilemediğini ve alacağının tahsil edilemediğini açıkladı.

SO Konsey Başkanı Erdal Bahçıvan: Teşvik sistemi Turquality programı gibi olsun

Proje bazlı yeni teşvik kararını desteklediklerini belirten Erdal Bahçıvan ise bu modelin uygulanmasının Turquality programı gibi tasarlanmasını talep ederek, başvuran projelerde şirketin vizyonu, yönetimi gibi unsurların baz alınmasını önerdi.

TSO Konsey Başkanı Osman Yıldırım: STÖ’ler arka bahçe olmamalı

Ekonomik sivil toplum örgütlerinin iş dünyasının sorunlarını çözmekte yoğunlaşmasının önemli olduğunu belirten Osman Yıldırım, bunun başarılı bir örneğini TOBB’un verdiğini belirtti. Finans kesiminin “kötü bir sınav” verdiğini belirten Yıldırım, bankaların kredi verdikten sonra geri çağırma ve teminat değişikliği gibi sonradan önlem almasının engellenmesini talep etti.

TB Konsey Başkanı Abdullah Özdemir: AB fonlu lisanslı depo teşvikinde il sınırlaması olmamalı

AB fonlarıyla desteklenen lisanslı depoculuk kurulması uygulamasında bazı illerle sınırlı tutulmasını eleştiren Özdemir, bütün illerin bu programlara dahil edilmesini istedi.