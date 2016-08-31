Bankalar, yaklaşan Kurban Bayramı başta olmak üzere müşterilerinin bu dönemde yapacağı okula dönüş gibi her türlü ihtiyacı için çeşitli kredi kampanyaları düzenliyor.

Birçok bankanın geleneksel hale getirdiği kampanyalar ile tüketicilere birbirinden farklı vade, faiz oranı ve ödeme seçenekleriyle finansman desteği sunuluyor.

Kurban Bayramı alışverişi, kurbanlık masrafı, 9 günlük bayram tatilinde seyahate çıkmayı planlayanlar için ulaşım ve otel masrafları ile bayram sonrasında başlayan okullar için yapılacak harcamaların, vatandaşların bu dönemdeki nakit ihtiyaçlarını artırması beklenirken, bankalar da düzenledikleri kredi kampanyalarıyla bu ihtiyaçlara çözüm sunuyor.

Bayram kredisi kampanyalarında günde 6 TL taksit ve 3 ay erteleme gibi çeşitli seçenekler ön plana çıkıyor.

İş Bankası'ndan "Geleneksel Bayram Kredisi"

Türkiye İş Bankası, "Geleneksel Bayram Kredisi" kampanyası ile her türlü nakit ihtiyaca yönelik kredi imkanı sunuyor. 20 Eylül 2016’ya kadar sürecek kampanya kapsamında, tüm bireysel ihtiyaçlar için günde 6 TL taksitle 5 bin TL kredi kullanılabiliyor. Kampanyada 50 bin TL tutar ve 36 ay vadeye kadar kredi seçenekleri de sunuluyor.

Garanti Bankası, "Bayram Kredisi" kampanyasını tekrarlıyor. Banka müşterileri, kampanya kapsamında 36 ay vadeli 50 bin TL ve üzeri ihtiyaç kredisini yüzde 1,19 faiz oranıyla kullanabiliyor.

Finansbank, Kurban Bayramı'na özel kampanyası ile günde 12 TL'den başlayan taksitlerle 10 bin TL ihtiyaç kredisi sunuyor. "Bayramda da Kredi Finansçıdan Alınır!" sloganıyla duyurulan kredinin geri ödemelerine ise dileyen müşteriler 3 ay sonra başlayabiliyor.

Odeabank, Kurban Bayramı'na özel günde 10 TL'den başlayan taksitlerle kredi kampanyası başlattı. 36 ay vadeye kadar sunulan bayram kredisinde müşteriye en uygun faiz oranı ve ödeme seçenekleri müşteri skorlaması yöntemi ile belirleniyor. Kampanya, 6 Eylül'e kadar geçerli olacak.

VakıfBank'tan "Bayrama Özel Sıfır Kilometre Taşıt Kredisi"

VakıfBank, "Geleneksel Bayram Kredisi" ve "Bayrama Özel Sıfır Kilometre Taşıt Kredisi" kampanyalarını düzenliyor. Banka, kamu ve özel sektör çalışanları, emekliler ve tüm VakıfBank müşterilerine yönelik "Geleneksel Bayram Kredisi" ile tüm ihtiyaçları 36 ay vadede 50 bin TL'ye kadar karşılama imkanı sunuyor. Kredi, aylık eşit taksitli veya artan taksitli olarak geri ödenebiliyor.

"Bayrama Özel Sıfır Kilometre Taşıt Kredisi" ise 48 aya varan vade seçenekleriyle sunuluyor. Müşteriler eşit taksitli ödemelerin yanı sıra 3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli, 3 ayda bir taksitli ve değişken taksitli ödeme seçeneklerini de tercih edebiliyor.

Denizbank'tan 55 bin TL'ye kadar bayram kredisi

DenizBank, 23 Eylül'e kadar sunacağı bayram kredisi ile 2 bin TL ve 12 ay vadeye kadar masrafsız, yüzde 0,99 faiz oranı ile kredi kullandırıyor. Üst limiti 55 bin TL olan kredi, 36 aya varan vadelerle sunuluyor.

Şekerbank, bayram alışverişleri başta olmak üzere müşterilerinin bu dönemde yapacakları okula dönüş, seyahat ve tatil harcamaları gibi her türlü ihtiyaçları için uygun faiz oranları ve 36 aya varan vadelerle 30 bin TL'ye kadar finansman desteği sunuyor. Şekerbank'ın bayram kredisi kampanyası 30 Eylül 2016'ya kadar devam edecek.

Burgan Bank, 30 bin TL'ye kadar 33 aylık vade seçeneği ile sunduğu "Kurban Bayramı Kredisi"nde ödemeyi 3 ay erteleme imkanı sağlıyor.

Bank Pozitif'ten 1 dakikada kredi

BankPozitif, Kurban Bayramı'nda masrafsız, komisyonsuz, sigorta ücretsiz 50 bin TL'ye kadar krediyi internet üzerinden 1 dakikada veriyor.

Yapı Kredi'nin bayrama özel kredi kampanyası 50 bin TL ve üzeri tutarlarda 36 ay vade ve yüzde 1,15 faiz oranıyla tüketicilere sunuluyor.

Akbank ise Kurban Bayramı'na özel sunduğu "Ertelemeli Bayram Kredisi" kampanyası düzenliyor. Banka, kampanya kapsamında müşterilerine bayrama özel 368 TL taksitle 10 bin TL kredi kullanma fırsatı sunarken, ödemelerini de 3 ay erteleme imkanı sağlıyor.