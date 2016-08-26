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Benzinliklerde kartla 23 milyar lira harcadık

Benzin istasyonlarında yılın ilk yarısında banka ve kredi kartlarıyla 23,3 milyar liralık işlem yapıldı.
Benzinliklerde kartla 23 milyar lira harcadık
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Türkiye'de bu yılın ilk yarısında benzin istasyonlarında banka ve kredi kartlarıyla toplam 23 milyar 302 milyon 40 bin liralık harcama yapıldı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerinden derlenen bilgilere göre, yılın ilk 6 ayında benzin istasyonlarında banka kartlarıyla toplam 163 milyon 151 bin 293 adet işlem gerçekleştirildi. Bu işlemlerin, 130 milyon 216 bin 393'ünde kredi kartları, 32 milyon 934 bin 900'ünde banka kartları kullanıldı.

Benzin istasyonlarında banka ve kredi kartlarıyla yapılan harcamaların tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre 478 milyon 340 bin lira artarak, 23 milyar 302 milyon 40 bin liraya ulaştı. Söz konusu harcamaların 21 milyar 328 milyon 80 bin lirası kredi kartlarıyla, 1 milyar 973 milyon 960 bin lirası ise banka kartlarıyla gerçekleştirildi.

Geçen yılın aynı döneminde benzin istasyonlarında toplam 154 milyon 269 bin 808 adet kartlı işlem yapılmış, toplam 22 milyar 823 milyon 700 bin lira harcanmıştı. 2015 yılının tamamında ise Türkiye'de benzin istasyonlarında kartla toplam 328 milyon 867 bin 342 adet işlem yapılmış, harcamaların toplamı 49 milyar 106 milyon 440 bin lira olmuştu.

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