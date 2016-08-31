Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, ağustostaki tarımsal ürünlerin üretici ve market fiyatlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Ağustosta market fiyatlarında belirlenen 3 üründe fiyat değişimi olmadığını, 15 ürünün fiyatında düşüş, 17'sinin fiyatında da artış görüldüğünü ifade eden Bayraktar, markette en fazla fiyat düşüşünün yüzde 18,51 ile şeftalide gerçekleştiğini, en fazla fiyat artışının da yüzde 30,62 ile kuru incirde görüldüğünü söyledi.

Üretici fiyatlarında ise ağustosta 6 üründe fiyat değişimi olmadığını, 11 üründe azalma, 14 üründe ise fiyat artışı meydana geldiğini tespit ettiklerini dile getiren Bayraktar, üreticide fiyatı en fazla gerileyen ürünün yüzde 55 ile limon olduğunu, en fazla fiyat artışının da yüzde 76,88 ile patlıcanda görüldüğünü belirtti.

Üreticide fiyatı artan ürünlerin artış nedenlerinin önemli bir kısmının arzın yetersizliği ile alakalı olduğunun altını çizen Bayraktar, nohutta, elmada, fındıkta, salatalıkta ve kuru fasulyede bir miktar fiyat artışı yaşandığını, bunun mevsimsel koşullara bağlı üretimde meydana gelen kayıplar nedeniyle olduğunu söyledi.

Bayraktar, Rusya’nın uyguladığı ambargodan etkilenen narenciye, örtü altı ürünler ve çilek gibi ürünlere mevsim itibarıyla üzüm, şeftali ve eriğin de eklendiğine dikkati çekerek, "Bu ülkeye yönelik ihracatımız ocak-temmuz döneminde miktar bazında yüzde 80,5, değer bazında yüzde 78,5 geriledi. İhracattaki düşüş 375 milyon doları buldu. Ambargo en fazla üreticimizi vurdu. Örneğin şeftali fiyatı son bir ayda yüzde 19,73, son bir yılda yüzde 35,83 geriledi." diye konuştu.

İhracatın artırılması için Ekonomi Bakanlığı ile irtibata geçtiklerini ifade eden Bayraktar, ihracat imkanlarının araştırılması ve Rusya'ya ihracatın açılması için gayretlerinin devam ettiğini dile getirdi.

'Sadece ambargonun faturası 375 milyon dolar'

Doğal afetlerin bu yıl da devam ettiğini belirten Bayraktar, şöyle devam etti:

"Gerek Rusya'nın ambargosu, gerekse doğal afetlerden üreticilerimizin etkilendiğini görüyoruz. Üreticilerimiz bizden bu nedenle borçlarının ertelenmesini, yapılandırılmasını talep ediyorlar. Biz de hükümetimizden üretici borçlarının ertelenmesini istiyoruz. Sadece Rusya ambargosunun faturası 375 milyon dolar. Bu faturayı önemli ölçüde üreticimiz ödemiştir. Dolayısıyla üreticimiz mağdurdur ve borçlarının yapılandırılmasını istiyorlar. Doğal afetlerden birkaç yıldan beri etkilenen üreticilerimiz var. Bunlar da bir defada borçlarını ödemeleri mümkün değil, 3-4 yıldan beri borçları ertelenen, doğal afetlere maruz kalan üreticilerimizin borçlarının da uzun vadeye yayılması gerekiyor. Bunu da hükümetimizden talep ediyoruz. Başbakanımız Binali Yıldırım başta olmak üzere ilgili makamlara bu konuyu ilettik. İnşallah çok kısa süre içerisinde çiftçimizi rahatlatacak güzel haberler alırız diye düşünüyorum."

'Kurban için ithalata gerek kalmadı'

Kurban Bayramı öncesinde et fiyatlarında önemli bir artışın olmadığının altını çizen Bayraktar, Türkiye'nin, hayvancılıkta yeterli üretimi yaptığını, kurbanlık ihtiyacının, ithalata gerek kalmadan fazlasıyla karşılandığını bildirdi.

Bayraktar, yıllık 1,5 milyon tonluk kırmızı et üretimine rahatlıkla, kısa zamanda ulaşılacağını düşündüklerini dile getirerek, bu konuda üreticinin tecrübesinin de bilgi birikiminin de yeterli olduğunu vurguladı.

'Limonda yüzde 457 katı fiyat farkı var'

Pek çok üründe üreticilerin pazarlama sorunlarıyla karşı karşıya kaldığının altını çizen Bayraktar, patates, yeşil soğan ve kuru soğanda pazarlama nedeniyle üreticilerin sorun yaşadığını söyledi.

Bayraktar, üretici-market fiyatları arasındaki farkın en yüksek olduğu ürünün yüzde 457,58 ile limon olduğunu dile getirerek, fiyat farkının, kuru kayısıda yüzde 440, patateste yüzde 424,87, kuru incirde yüzde 391,23, elmada yüzde 270,91, domateste 248,92’yi bulduğunu kaydetti.