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Çorum'a 70 milyon liralık katı atık tesisi

Çorum'da Avrupa Birliği desteğiyle kurulacak 70 milyon liralık katı atık tesisi ve çöp toplama istasyonunun yapımına başlandı
Çorum'a 70 milyon liralık katı atık tesisi
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Çorum'da, Avrupa Birliği desteğiyle kurulacak 70 milyon liralık katı atık tesisi ve çöp toplama istasyonunun yapımına başlandığı bildirildi.

Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, yaptığı yazılı açıklamada, katı atık tesisi ve çöp toplama istasyonunun AB'nin sağlayacağı finansmanla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğiyle kurulacağını belirtti. 

Tesisin 70 milyon liraya mal olacağını, projenin 2017 yılında tamamlanacağını anlatan Külcü, kış gelmeden izolasyon çalışmalarını bitirmeyi planladıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Çöpten çıkan suyun arıtılması için buna uygun arıtma tesisi yapılacak. Merkez ve ilçelerde yapılacak bu çalışma ile çevre, doğa ve yer altı suları korunmuş olacak. Tesiste düzenleme deposu, yıllık 5 bin ton kapasiteli kompost, günlük 125 metreküp çöp sızıntı suyunun arıtılacağı arıtma ile 60 bin ton kapasiteli ambalaj atığı ayırma tesisi bulunacak. Bir engel çıkmadığı sürece tesisimiz 2017 yılında faaliyete geçmiş olacak."

Çöpten elektrik üretilecek

Proje içerisinde elektrik üretim tesisi de bulunduğuna dikkati çeken Külcü, "Tesiste metan gazını toplamak için gaz toplama kollektör hatları çekilecek. Amacımız sadece çöpün depolanması değil, çöpten tekrar kullanılabilir malzemeyi ayrıştırılarak ekonomiye dönüştürülmesini sağlayacağız. Ayrıca çöpün miktarı ve ürettiği metan gazının miktarı ve kalitesine göre standartlara uygun ise mutlak suretle elektrik üretimini gerçekleştireceğiz." diye konuştu. 

Külcü, projenin hayata geçmesiyle haşere oluşumu ile kötü kokularının yayılmasının da önüne geçileceğini sözlerine ekledi. 

 

Kaynak: Haber Kaynağı
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