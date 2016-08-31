31 Ağustos 2016 Çarşamba
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Dış ticaret açığı azaldı

Temmuz ayında ihracat yüzde 11,5, ithalat yüzde 19,7 azalırken, dış ticaret açığı yüzde 32,5 düştü.
Dış ticaret açığı azaldı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2016 yılı Temmuz ayında, 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 11,5 azalarak 9 milyar  855 milyon dolar, ithalat yüzde 19,7 azalarak 14 milyar 643 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında dış ticaret açığı yüzde 32,5 azalarak 4 milyar 788 milyon dolara düştü. 

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2015 Temmuz ayında yüzde 61,1 iken, 2016 Temmuz ayında yüzde 67,3’e yükseldi.

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Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2016 Temmuz ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 9, ithalat yüzde 9,2 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2016 yılı Temmuz ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 6,8, ithalat yüzde 8,3 azaldı.

Avrupa Birliği’ne ihracat yüzde 1,7 azaldı 

Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2015 Temmuz ayında yüzde 46,3 iken, 2016 Temmuz ayında yüzde 51,4 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 1,7 azalarak 5 milyar 69 milyon dolar olarak gerçekleşti.

En fazla ihracat yapılan ülke İngiltere oldu 

İngiltere’ye yapılan ihracat 2016 yılı Temmuz ayında  982 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla  Almanya (966 milyon dolar), İtalya (550 milyon dolar) ve ABD (448 milyon dolar) takip etti.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı

Çin’den yapılan ithalat, 2016 yılı Temmuz ayında 1 milyar 884 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar  722 milyon dolar), Rusya (1 milyar 117 milyon dolar) ve İtalya (854 milyon dolar) izledi.

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Yüksek teknolojili ürünlerin payı

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsıyor. Temmuz ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,7. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,1, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 33,2.

İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 83,6. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2016 Temmuz ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 15,3, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 47,8.

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