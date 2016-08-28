İkinci el araç ticaretinin sadece bu işle ilgilenen tacirler ile esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılması amacıyla hazırlanan "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı", otomotiv sektöründe olumlu karşılandı. Sektör temsilcileri, yeni düzenlemenin ikinci el araç alacaklar için kalite ve güven başta olmak üzere birçok avantaj sağlayacağını belirtiyor.

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında hazırlanan taslağa göre, bu iş ile uğraşmayanlar, bir yılda 3'ten fazla ikinci el araç satışı yapamayacak. Böylece ikinci el taşıt ticaretindeki kayıt dışı faaliyetler ve vergi kayıplarının da önüne geçilmesi planlanıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan, düzenlemenin ikinci el araç ticaretini hiçbir şekilde olumsuz etkilemeyeceğini ifade etti.

Çalışmanın başlangıcında OYDER olarak yer aldıklarını hatırlatan Gülan, yönetmeliğin, ikinci el araç ticaretinin düzenlenmesine olumlu katkı sağlayacağını dile getirdi.



"Artık tüketiciler daha iyi şartlarda hizmet alabilecek"



Alp Gülan, şunları kaydetti:

"Yönetmelik ile ikinci el araç satışlarında hiçbir şekilde düşüş yaşanmayacağı gibi, tüketiciler açısından daha güvenilir bir hizmet sunacak düzenlemeler gerçekleşmiş olacak. TOBB Otomotiv Sektör Meclisi'nde OYDER olarak katıldığımız çalışmalarda, yaşanan bazı sorunların önüne geçilebilmesi ve tüketicinin önemli faydalar sağlayabilmesi için önerilerde bulunduk. Yapılan bu düzenleme ile de tüketiciler güvenilir bilgiler ve kaliteli hizmet ile ikinci el araç alabilecekler.

Yönetmelik kapsamında yapısal olarak birtakım düzenlemeler gelecek. Artık tüketiciler daha iyi şartlarda hizmet alabilecek. Bugüne kadar da satılan araçlara bir garanti zorunluluğu vardı, ancak içeriği belirsizdi. Şimdi bu yönetmelik ile beraber garanti konusu da netleşecek. Tüketici, satın aldığı araca nasıl bir garanti uygulanacağını, süresini ve detaylarını bilecek. Ayrıca, ikinci el araçlarda ekspertiz raporu da zorunlu olacak."

"Düzenleme, güvenli ikinci el alışveriş yapılmasını sağlayacak"

OYDER Başkanı Gülan, uzun zamandır Maliye Bakanlığı tarafından uygulanan ve takip edilen konulardan birinin bir yıl içinde 3 adetten fazla satış yapan ve vergi mükellefi olmayan araç sahiplerinin satışları olduğunu söyledi. Burada yeni bir düzenleme olmadığına ve her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının aracını istediği gibi alıp satmaya devam edeceğine işaret eden Gülan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak bu durumun kayıt dışı ve tüketiciler açısından riskli bir ticaret haline dönmemesi için kontrol edilebilmesi amacıyla yılda 3 adetten fazla satış yapan kişiler bir vergilendirme sistemine dahil oluyorlar. Bu durum aynen devam edecek. Dolayısıyla satışlara etkisi anlamında çok büyük bir değişiklik olmadığını söyleyebiliriz. Ama şunu belirtmek isterim ki, burada amaç, satıştan ziyade ikinci el ticaretinin düzenlenmesidir. Tüketicinin mağdur olacağı bazı olumsuz durumların önüne geçilecek ve güvenli ikinci el alışveriş yapılmasını sağlayacak bir düzenlemedir ki bundan da böyle bir fayda sağlanabilir."

"İkinci el uzun vadede çok daha sağlıklı ve sağlam bir yapıda yürüyecek"



Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök de düzenleme sayesinde tüketicinin ikinci el araçta daha güvenerek alışveriş yapacağını söyledi. İkinci el otomotiv piyasasının hareketleneceğini ifade eden Özkök, şöyle konuştu:

"Belki ilk etapta hacim anlamında düşüş yaşanabilir. Çünkü regülasyonun bir uyum süreci var. Ama o uyum süreci tamamlandıktan sonra uzun vadede olumlu etkileyecektir. Neticede bu işi artık profesyonelleri yapacak. Gerçekten ikinci el ticaretini yapan profesyonel firmalar ya da bütün otomotiv bayileri bu işin içinde olacaklar. Dolayısıyla tüketici, çok daha güvenilir bir altyapıyla gelip alışverişini, ticaretini yapabilecek.

Kısa vadede adet düşüşü olabilir, bu sıfır otomobile de yansıyabilir ama ikinci el, uzun vadede çok daha sağlıklı ve sağlam bir yapıda yürüyecek. İkinci elin hareketlenmesi demek, sıfır araç ticaretinin de hareketlenmesi demek. Toplam otomotiv pazarına da uzun dönemde pozitif yansıması olacaktır. Biz her zaman regülasyon olsun, merdiven altı işler olmasın diyoruz. Bu sadece ikinci elde değil, kiralama sektöründe, otomotiv satışlarında ve finansalda da aynı şekilde..."

"İkinci el firmaları yatırımlarının karşılığını alacak"



Renault Mais Genel Müdürü İbrahim Aybar ise yeni düzenlemenin, ikinci el ticaretini kurumsal olarak yapan kurum ve kuruluşlara olumlu yönde katkı sağlayacak bir içeriğe sahip olduğunu söyledi.

Aybar, düzenleme ile ikinci el araç ticaretinin, belirli standart ve taahhütlerin yerine getirildiği Renault2 gibi sektördeki markalara doğru kayacağını belirterek, "Bu sayede ikinci el ticaretini herhangi bir yatırım ya da ayrılmış sermaye olmaksızın yapan girişimciler, doğal eliminasyon ile zaman içerisinde oyunun dışında kalacaktır." ifadesini kullandı.

Türkiye'de gerçekleşen ikinci el ticaretinin yüzde 70'ten fazlasını esnaf/galerici olarak adlandırılan kesimin gerçekleştirdiği satışların oluşturduğunu bildiren Aybar, şunları kaydetti:

"Sadece söze dayalı bu ticaret ne yazık ki her türlü suistimal ve yolsuzluğa da imkan sunuyordu. Alıcı ve satıcı arasında daha sonra çeşitli hukuki sorunlar doğabiliyordu. Söz konusu kanaldan ikinci el araç sahibi olan pek çok tüketici zaman içerisinde oluşan sorunlarda, karşılarında herhangi bir kurum ya da muhatap bulamadıkları gibi, yaşadıkları kötü tecrübelerden ötürü kullanılmış araç konusunda da ön yargılı hale gelmişlerdi. Günümüzde sektördeki Renault2 gibi markalar plazalarda sıfır araç görünümünde, garantili, kontrolden geçmiş ekspertiz raporlu ikinci el araçları müşterilerinin beğenilerine sunmaktalar. Yeni düzenlemeyle ikinci el araç alım satımı yapan firmalar yatırımlarının karşılıklarını alacakları gibi, daha bilinçli müşterilere kurumsal hizmetler sunabilecekler."