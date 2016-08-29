29 Ağustos 2016 Pazartesi
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Ekonomiye güven sert düştü

Ekonomik güven endeksi ağustosta yüzde 24 düşüşle 72,7 seviyesine indi.
Ekonomiye güven sert düştü
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Ağustos ayı Ekonomik Güven Endeksi verisini açıkladı. 

Ekonomik güven endeksi ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 24,1 oranında azalarak 95,73 değerinden 72,66 değerine düştü. 

Ekonomik güven endeksindeki düşüş, hizmet sektörü, inşaat sektörü, reel kesim (imalat sanayi) ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Ağustos ayında hizmet sektörü güven endeksi 91,06 değerine, inşaat sektörü güven endeksi 79,43 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 103 değerine ve perakende ticaret sektörü güven endeksi 101,19 değerine geriledi.

Ağustos ayında tüketici güven endeksi 74,44 değerine yükseldi.

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