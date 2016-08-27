27 Ağustos 2016 Cumartesi
Dünya E-GazeteOnline Abone Olun
'Her şeye rağmen yeni bir hikâye oluşturabiliriz''Her şeye rağmen yeni bir hikâye oluşturabiliriz'
  • Altın
    125,491    0.60%
  • Euro
    3,3074    -0.12%
  • Dolar
    2,9440    0.25%
  • BIST
    77.120    0.43%

Elektrik ithalatı yüzde 46 azaldı

Türkiye'de yılın ilk yarısında elektrik ithalatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 azalma kaydetti
Elektrik ithalatı yüzde 46 azaldı
» »

Türkyide'de elektrik üretiminde yerli kaynaklara yönelinmesi ithalata da yansıdı. Yılın ilk yarısında ithalat yüzde 46 düştü.

Dış ticaret istatistiklerinden derlenen verilere göre, geçen yılın ilk altı ayında Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan ve İran'dan 3 milyar 486 milyon 606 bin kilovatsaat elektrik satın alındı. Bu yılın ilk yarısında söz konusu miktar yüzde 46 azalarak 1 milyar 883 milyon 742 bin kilovatsaate düştü.

Geçen yılın ilk yarısında Türkiye'nin elektrik ithalatı için ödediği tutar 231 milyon 960 bin doları bulurken, bu yılın aynı döneminde komşulardan alınan elektrik için ödenen miktar yüzde 61 azaldı ve söz konusu rakam 89 milyon 97 bin dolara geriledi. Böylece, bu dönemde 142 milyon 862 bin dolar ülke içinde kaldı.

Bu yıl en fazla elektrik ocak ayında alındı. Söz konusu ayda, Bulgaristan ve Yunanistan'dan 359 milyon 54 bin kilovatsaatlik elektrik ithal edildi. Bu miktar için 18 milyon 942 bin dolar ödendi.

Bulgaristan ilk sırada

Yılın ilk altı ayında en fazla elektrik ithalatı yapılan ülke Bulgaristan oldu. Bu dönemde Bulgaristan'dan ithal edilen elektrik miktarı 1 milyar 457 milyon 808 bin kilovatsaate ulaştı. Bu miktar için ülkeye 66 milyon 858 bin dolar ödeme yapıldı.

Söz konusu dönemde Bulgaristan'ı sırasıyla Yunanistan, Azerbaycan ve Gürcistan takip etti. 

Yunanistan'dan yapılan ithalat geçen yılın aynı dönemine göre 35 milyon 764 bin kilovatsaat artışla 296 milyon 878 bin kilovatsaate yükseldi. Bu ithalat için Yunanistan'a 17 milyon 425 bin dolar ödendi.

Yılın ilk yarısında, Azerbaycan'dan 72 milyon 380 bin ve Gürcistan'dan 56 milyon 676 bin kilovatsaat elektrik alındı. Bu miktarlar için Azerbaycan'a 2 milyon 862 bin dolar, Gürcistan'a ise 1 milyon 951 bin dolar ödeme yapıldı.

 

Kaynak: Haber Kaynağı
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Benzinliklerde kartla 23 milyar lira harcadık26 Ağustos 2016 Cuma 13:48
  • Mısırda taban fiyat 740 lira26 Ağustos 2016 Cuma 13:44
  • Ev alacaklara devlet desteğinde değişiklik yapıldı26 Ağustos 2016 Cuma 09:29
  • Sanayi istihdamında sınırlı düşüş26 Ağustos 2016 Cuma 08:40
  • ‘Kalkınma kutupları’na çoklu destek26 Ağustos 2016 Cuma 03:00
  • Yapay denizi olan proje geliyor26 Ağustos 2016 Cuma 02:30
  • Zeytin sineği ile mücadeleye 3,5 milyon lira25 Ağustos 2016 Perşembe 21:02
  • İstanbul'da taksi ücretlerine zam geldi25 Ağustos 2016 Perşembe 15:24
  • Ayçiçeğinde beklenti yüksek25 Ağustos 2016 Perşembe 15:03
  • Reel kesim güveninde düşüş25 Ağustos 2016 Perşembe 14:39

    • ÇOK OKUNANLAR

    SON DAKİKA HABERLER

    FOTO GALERİ

    12345678
    ÖZEL DOSYALAR

    VİDEO GALERİ

    12345678

    ÜYE İŞLEMLERİ

    Copyright 2012 DÜNYA OnlineBurada yer alan yazılı ve görsel içerik, izinsiz olarak,
    kısmen ya da tamamen kopyalanamaz başka yerde kullanılamaz.
    Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim
    BIST Çekince İbaresi BIST isim ve logosu "koruma marka belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri FOREKS tarafından sağlanmaktadır. Sayfamızdaki finansal veriler en az 15 dakika gecikmelidir.