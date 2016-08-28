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EPDK'dan yeni doğalgaz dağıtım ihalesi

EPDK, Tunceli ve Ağrı dağıtım bölgeleri için doğalgaz dağıtım lisansı ihalesine yeniden çıktı
EPDK'dan yeni doğalgaz dağıtım ihalesi
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Ağrı ve Tunceli dağıtım bölgeleri için daha önce çıkılan doğalgaz dağıtım lisansı ihalelerinde yatırımcıların ilgi göstermemesi nedeniyle ihale sürecini, gerekli düzenlemeleri yaparak, yeniden başlattığını duyurdu. 

EPDK'dan yapılan açıklamaya göre, önceden yapılan doğalgaz dağıtım lisansı ihalelerine yatırımcının ilgi göstermemesi sebebiyle, Ağrı ve Tunceli dağıtım bölgeleri için ihale şartları yeniden belirlenerek süreç tekrar başlatıldı. 

Tunceli ve Ağrı dağıtım bölgelerinde Doğalgaz Dağıtım Lisansı ihalesi için; Akmercan Şirketler Grubu, Aksa Doğalgaz Dağıtım AŞ, Siirt Batman Doğalgaz Dağıtım AŞ, Aksa Van Doğalgaz Dağıtım AŞ, Fernas İnşaat AŞ ve Alöz Mühendislik yeterlilik başvurusunda bulundu. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen EPD Başkanı Mustafa Yılmaz, "Bu konuda Sayın Başbakanımız ilk müjdeyi vermişti. Biz de kendilerinin talimatı doğrultusunda hızla süreci işlettik. Öncellikle sektörün bölgeye ilgisini artıracak, yatırım ve istihdam getirmesine imkan tanıyacak bir şartname hazırladık. Ağrı ve Tunceli’deki vatandaşlarımızın doğalgaz konforundan ve rahatlığından yararlanması için çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. 2017 yılının başında lisanslandırmayı tamamlayıp en kısa sürede bu illerimize doğal gazı ulaştırmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

Yatırım tutarı 11,7 milyar liraya ulaştı

Ayrıca açıklamada, 2002 yılından bu yana ülke çapında konutlarda ve sanayide doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılabilmesi amacıyla 62 dağıtım bölgesi için doğalgaz dağıtım lisansı ihalesi gerçekleştirildiği kaydedildi. 

Açıklamaya göre, 2015 yılı sonu itibarıyla 69 dağıtım bölgesinde yapılan toplam yatırım tutarı yaklaşık 11,7 milyar liraya ulaştı. 

Rize, Afyon, Malatya ve Zonguldak illerindeki doğalgaz dağıtım kapsamı genişletildi. Rize'de doğalgaz dağıtım faaliyeti gösteren Aksa Karadeniz Doğal Gaz Dağıtım AŞ’nin dağıtım bölgesi, Güneysu ilçesini kapsayacak şekilde düzenlendi. 

Afyon'da faaliyet gösteren Aksa Afyon Doğal Gaz Dağıtım AŞ’nin dağıtım bölgesi; İscehisar, Şuhut, Sandıklı ve Emirdağ ilçelerini kapsayacak şekilde genişletilirken, Malatya'da faaliyet gösteren Aksa Malatya Doğal Gaz Dağıtım AŞ’nin dağıtım bölgesine Doğanşehir ve Akçadağ ilçeleri de eklendi.

Zonguldak'da da Akmercan Batıkar Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ’nin dağıtım bölgesi, Çaydeğirmeni ilçesini de kapsayacak şekilde genişletildi. 

 

 

 

Kaynak: Haber Kaynağı
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