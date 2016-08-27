27 Ağustos 2016 Cumartesi
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EXPO 2016'yı 2 milyon kişi ziyaret etti

Önemli beklentilerle kurulan EXPO 2016 Antalya'yı 2 milyon kişi ziyaret etti. Bakan Çelik, EXPO'nun siyasi olaylar nedeniyle hak ettiği değeri bulamadığını ifade etti
EXPO 2016'yı 2 milyon kişi ziyaret etti
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, EXPO 2016 Antalya Ajansının İstanbul'da düzenlenen 45'inci Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

EXPO 2016 Antalya Ajansından duyurulan bilgilere göre, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve diğer yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda, EXPO 2016 Antalya Ajansı Genel Sekreteri Fırat Işık tarafından çalışma ve faaliyetler hakkında detaylı bilgi sunuldu.

Toplantıda, açılıştan bu yana geçen dört aylık süreçteki ziyaretçi sayısı, hedeflenen rakamlar ve EXPO 2016 organizasyonu sonrası alanın geleceği gibi konuların ele alındığı vurgulandı.

Açıklamada, Çelik'in Yönetim Kurulu toplantısı sonunda yaptığı açıklamada, "Türkiye'de yaşanan süreci dikkate aldığınız zaman gerçekten EXPO gibi son derece önemli bir eser gerektiği değerini bulamadı. Çok ciddi bir yatırım gerçekleştirildi. Ama Türkiye'de siyasi anlamda ve gerçekten hepimizi üzen olayların yaşanmasından dolayı EXPO hak ettiği değerini alamadı. Buna rağmen 2 milyon kişi EXPO'yu ziyaret etti. İnanıyorum ki 30 Ekim itibarıyla bu rakam 4 milyonu aşacak. Bir taraftan da EXPO 2016 sanatçıların akınına uğradı. Yaşanan hadiselerden dolayı da bazı etkinlikleri kısmalarımız söz konusu. Olumsuz olaylara rağmen EXPO, Antalya'ya bir ruh ve heyecan verdi. Uluslararası düzeyde EXPO'nun konuşulmasını arzu ederdik ama gündemin buna müsaade etmediği de açık." dediği aktarıldı.

EXPO’nun ve sergi alanının organizasyon sonrası ne olacağının da Yönetim Kurulunca ele alındığına değinen Bakan Çelik'in, 30 Ekim'den sonra Bakanlığın uhdesine geçen EXPO ile ilgili hem yönetimde hem de Hükümet nezdinde görüşüp en doğru kararı vereceklerini söylediği bildirildi.

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