Ordu'da serbest piyasada geçen hafta 15 liradan işlem gören fındık fiyatı, yeni haftayla 13 liraya geriledi.

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ordu Borsası tarafından 50 randımanlı kabuklu fındık fiyatının 11,90 liradan açıklandığını söyledi.

Geçen haftayı borsanın 13 liradan kapattığını anımsatan Soydan, "Borsa 13 liradan işlem gördüğü zaman serbest piyasada fındık fiyatı 15 liraya kadar yükselmişti ancak bugün borsanın 11,90 liradan fiyat açıklaması, serbest piyasada oluşan rakamın da düşmesine neden oldu. Bugün itibarıyla serbest piyasada fındık 13 liradan işlem görüyor. Arada 2 liralık bir fark var. Bu çok ciddi bir düşüş." dedi.

Soydan, bu sert düşüşün üreticileri endişelendirdiğini savunarak, "Bu düşüşün kesinlikle üreticilerden kaynaklı olduğunu sanmıyoruz. Çünkü üretici geçen sezondan edindiği tecrübeyle bu sezon emanete fındık bırakmıyor ancak bizim de anlam veremediğimiz şekilde fiyatlar bir anda düştü. Beklentimiz fiyatların yeniden 15 lira seviyelerine ulaşması." diye konuştu.

Üreticilerden sabırlı olmalarını isteyen Soydan, ürünlerin bu fiyattan pazara indirilmemesini istedi.

Soydan, bu sezon fındıkta fiyat oyunlarının artabileceğini iddia ederek, üreticileri temsilen gelişmeleri yakından takip edeceklerini sözlerine ekledi.