29 Ağustos 2016 Pazartesi
Dünya E-GazeteOnline Abone Olun
Yurtdışına para transferinde bunlara dikkat!Yurtdışına para transferinde bunlara dikkat!
  • Altın
    125,497    0.00%
  • Euro
    3,3029    -0.14%
  • Dolar
    2,9582    0.48%
  • BIST
    76.502    -0.80%

Fındık fiyatında düşüş

Ordu'da serbest piyasada geçen hafta 15 liradan işlem gören fındık bu hafta 13 liraya geriledi.
Fındık fiyatında düşüş
» »

Ordu'da serbest piyasada geçen hafta 15 liradan işlem gören fındık fiyatı, yeni haftayla 13 liraya geriledi.

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ordu Borsası tarafından 50 randımanlı kabuklu fındık fiyatının 11,90 liradan açıklandığını söyledi.

Geçen haftayı borsanın 13 liradan kapattığını anımsatan Soydan, "Borsa 13 liradan işlem gördüğü zaman serbest piyasada fındık fiyatı 15 liraya kadar yükselmişti ancak bugün borsanın 11,90 liradan fiyat açıklaması, serbest piyasada oluşan rakamın da düşmesine neden oldu. Bugün itibarıyla serbest piyasada fındık 13 liradan işlem görüyor. Arada 2 liralık bir fark var. Bu çok ciddi bir düşüş." dedi.

Soydan, bu sert düşüşün üreticileri endişelendirdiğini savunarak, "Bu düşüşün kesinlikle üreticilerden kaynaklı olduğunu sanmıyoruz. Çünkü üretici geçen sezondan edindiği tecrübeyle bu sezon emanete fındık bırakmıyor ancak bizim de anlam veremediğimiz şekilde fiyatlar bir anda düştü. Beklentimiz fiyatların yeniden 15 lira seviyelerine ulaşması." diye konuştu. 

Üreticilerden sabırlı olmalarını isteyen Soydan, ürünlerin bu fiyattan pazara indirilmemesini istedi.

Soydan, bu sezon fındıkta fiyat oyunlarının artabileceğini iddia ederek, üreticileri temsilen gelişmeleri yakından takip edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İşsizlik Sigortası Fonu büyüdü29 Ağustos 2016 Pazartesi 12:04
  • İşsizlik ödeneğine başvurular arttı29 Ağustos 2016 Pazartesi 12:02
  • Hakkari'de 2 uzman çavuş şehit oldu29 Ağustos 2016 Pazartesi 11:29
  • Türk Telekom'a FETÖ operasyonu29 Ağustos 2016 Pazartesi 11:28
  • Ev almak isteyene 'sandık' geliyor29 Ağustos 2016 Pazartesi 11:12
  • Av yasağı sona eriyor29 Ağustos 2016 Pazartesi 11:11
  • Türkiye'ye tatil hazırlıkları başladı29 Ağustos 2016 Pazartesi 11:00
  • Ekonomiye güven sert düştü29 Ağustos 2016 Pazartesi 10:13
  • PTT'den 'Zafer Bayramı' konulu anma pulu29 Ağustos 2016 Pazartesi 10:06
  • 'Trafik sigortasında beklenen indirim gerçekleşmedi'29 Ağustos 2016 Pazartesi 09:50

    • ÇOK OKUNANLAR

    SON DAKİKA HABERLER

    FOTO GALERİ

    12345678
    ÖZEL DOSYALAR

    VİDEO GALERİ

    12345678

    ÜYE İŞLEMLERİ

    Copyright 2012 DÜNYA OnlineBurada yer alan yazılı ve görsel içerik, izinsiz olarak,
    kısmen ya da tamamen kopyalanamaz başka yerde kullanılamaz.
    Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim
    BIST Çekince İbaresi BIST isim ve logosu "koruma marka belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri FOREKS tarafından sağlanmaktadır. Sayfamızdaki finansal veriler en az 15 dakika gecikmelidir.